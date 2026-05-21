Menguatnya Dolar AS dan Hardship Pelaut Rajungan Indonesia

Menguatnya dolar AS dan kemudahan akses ekspor rajungan tidak otomatis membuat nelayan sejahtera. Di tengah harga rajungan yang disebut tertinggi sepanjang sejarah, hasil tangkapan nelayan justru anjlok hingga 70 persen.

Rajungan merupakan komoditas ekspor perikanan unggulan Indonesia yang biasa dipasarkan dalam bentuk daging beku atau dikemas dalam kaleng. Negara tertentu, seperti China, terkadang memintanya dalam bentuk bahan mentah. Namun, kenaikan nilai dolar AS dan penghapusan hambatan ekspor rajungan ke AS itu belum dinikmati nelayan saat ini. Alasannya, penurunan hasil tangkapan mencapai 60-70 persen sejak Lebaran 2026 lalu hingga sekarang.

Area penangkapan rajungan juga menjadi lebih jauh, dari sebelumnya 10-12 mil menjadi 20 mil. Ujungnya, kondisi itu berdampak terhadap penggunaan bahan bakar minyak (BBM) perahu. Dengan kondisi itu, hasil tangkapannya seringkali tidak ideal, hanya sekitar 10 kilogram atau setara pendapatan kotor Rp 1,35 juta. Selain itu, adanya gejolak ekonomi global berdampak signifikan terhadap negara-negara tujuan ekspor daging rajungan Indonesia.

Naiknya kurs dolar AS juga berdampak pada harga daging lokal di tempat nelayan menjualnya. Padahal, pasar ekspor rajungan sebenarnya memiliki potensi berkembang. Di pasar konvensional, negara importir utama adalah AS dengan pangsa sekitar 80 persen volume ekspor daging rajungan Indonesia, namun pasar ini memiliki potensi berkembang. Adapun untuk pasar ekspor nonkonvensional, salah satu yang potensial adalah China, namun negara tersebut menetapkan persyaratan ekspor yang ketat dengan harga yang sangat kompetitif.

Pelepasan sertifikasi tambahan yang diminta otoritas Amerika Serikat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Selasa (19/5/2026), memungkinkan Indonesia untuk menghapus hambatan ekspor rajungan ke Amerika Serikat. Ketua forum komunikasi nelayan rajungan lamongan Muchlisin Amar, mengatakan, dengan tingginya nilai dolar AS, nelayan rajungan menyambut antusias. Namun, alasan kenaikan dolar AS dan penghapusan hambatan ekspor rajungan ke AS itu belum dinikmati nelayan saat ini.

Selain itu, dengan menguatnya dolar AS, pihak eksportir maupun produsen rajungan mendapat tekanan dari pihak pedagang lokal dan nelayan. Mereka cenderung minta harga beli pedagang lokal ke produsen atau eksportir naik, lantaran naiknya harga BBM. Contoh, saat ini harga solar nonsubsidi mencapai Rp 27.000 per liter. Selain itu, unit pengolahan ikan (UPI) menghadapi kenaikan komponen-komponen biaya pabrikan di internal eksportir.

Kunci kebijakan untuk pengembangan ekspor rajungan nasional adalah penyederhanaan regulasi, kemudahan berusaha, pembukaan kran perizinan kapal GT besar untuk menangkap ikan di Indonesia timur, dan peningkatan daya saing di pasar global





