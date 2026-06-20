Menghadiri Acara Santunan Anak Yatim dalam Bulan Muharram

Bulan Muharram memiliki keistimewaan besar bagi umat Islam, terutama pada perayaan Hari Asyura. Pada momen ini, umat muslim berlomba-lomba mengadakan kegiatan sosial. Bagi panitia penyelenggara, merancang undangan yang ideal tidak perlu bertele-tele, melainkan harus singkat, padat, dan efektif. Informasi penting seperti waktu, lokasi, dan rangkaian acara wajib disampaikan secara lugas. Penggunaan kalimat yang sopan serta profesional akan memudahkan penerima memahami esensi kegiatan keagamaan tersebut dengan baik. Lebih dari itu, anjuran fastabiqul khairat adalah perintah Allah SWT.

Bulan Muharram memiliki keistimewaan besar bagi umat Islam, terutama pada perayaan Hari Asyura . Pada momen ini, umat muslim berlomba-lomba mengadakan kegiatan sosial . Bagi panitia penyelenggara, merancang undangan yang ideal tidak perlu bertele-tele, melainkan harus singkat, padat, dan efektif.

Informasi penting seperti waktu, lokasi, dan rangkaian acara wajib disampaikan secara lugas. Penggunaan kalimat yang sopan serta profesional akan memudahkan penerima memahami esensi kegiatan keagamaan tersebut dengan baik. Lebih dari itu, anjuran fastabiqul khairat adalah perintah Allah SWT.

"Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya". (QS. Al-Baqarah: 148).

Dalam kitab tafsir Al-Qur'an al-Adzim, karya Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa perintah "fastabiqul khairat" berarti bersegera dan saling mendahului dalam melakukan ketaatan, amal saleh, serta segala perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw.

Dalam rangka memperingati bulan Muharam yang mulia ini, kami dari Panitia Santunan Anak Yatim Masjid Al-Ikhlas bermaksud mengundang Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk dapat menghadiri acara Santunan Anak Yatim yang insya Allah akan diselenggarakan pada: Adapun acara ini bertujuan untuk memberikan kebahagiaan dan dukungan kepada anak-anak yatim di sekitar kita. Kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk turut serta dalam acara ini. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beriring salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Melalui surat ini, bertepatan dengan momentum 10 Muharram 1445 Hijriah, kami pengurus Masjid (contoh nama) bermaksud akan menyelenggarakan kegiatan santunan anak yatim: Dengan demikian, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i agar kiranya dapat hadir dan memohon ikut serta memberikan uluran tangan atau santunan kepada anak yatim. Bantuan dapat berupa uang atau barang sesuai dengan keikhlasan. Adapun jumlah anak yatim yang akan hadir berjumlah (.. ) orang.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sehubungan dengan momen Lebaran Anak Yatim yang bertepatan pada tanggal 10 Muharram, kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk hadir pada acara Santunan Anak Yatim: Bulan Muharram merupakan bulan yang mulia, di mana umat Muslim dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah, salah satunya dengan berbagi kepada anak-anak yatim.

Kami, Panitia Santunan Anak Yatim Yayasan (nama yayasan), bermaksud menggelar acara santunan anak yatim dalam rangka memperingati 10 Muharram. Kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan mulia ini. Santunan yang Bapak/Ibu berikan-baik berupa uang maupun barang-akan sangat berarti bagi kebahagiaan anak-anak yatim yang kami dampingi. Demikian undangan dan permohonan ini kami sampaikan.

Atas perhatian dan partisipasinya, kami ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan Bapak/Ibu mendapat imbalan dari Allah Swt. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang telah mempertemukan kita dalam kebaikan. 10 Muharram adalah momen istimewa yang disebut sebagai Hari Asyura, di mana setiap kebaikan dilipatgandakan pahalanya.

Dengan mengusung tema "Berbagi Kebahagiaan untuk Generasi Masa Depan", kami mengundang kehadiran Bapak/Ibu dalam acara santunan anak yatim yang akan diselenggarakan pada: Kami percaya, kehadiran dan partisipasi Bapak/Ibu akan menjadi cahaya kebahagiaan bagi anak-anak yatim yang membutuhkan uluran tangan kita. Mari kita lembutkan hati dengan menyantuni mereka. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dalam rangka memperingati 10 Muharram sekaligus sebagai wujud kepedulian sosial terhadap anak-anak yatim di lingkungan desa kami, Pemerintah Desa (nama desa) bersama lembaga kemasyarakatan akan menyelenggarakan kegiatan santunan anak yatim.

Kami mengundang seluruh komponen masyarakat untuk hadir dan turut serta dalam kegiatan ini. Kehadiran Bapak/Ibu sangat kami nantikan sebagai bentuk solidaritas dan kebersamaan dalam memuliakan anak yatim. Kami mengundang sahabat-sahabat sekalian untuk hadir dan ikut menyemarakkan acara santunan anak yatim. Setiap kontribusi, sekecil apa pun, sangat berarti bagi mereka.

Dalam rangka memperingati 10 Muharram-hari yang istimewa bagi anak-anak yatim-kami dengan sukacita mengundang seluruh anak asuh di Panti Asuhan (nama panti) untuk menghadiri acara santunan yang akan diselenggarakan pada: Acara ini kami selenggarakan sebagai bentuk kasih sayang dan kepedulian kami kepada anak-anak yatim.





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Bulan Muharram Hari Asyura Santunan Anak Yatim Kegiatan Sosial Umat Islam

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