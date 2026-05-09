Mengetahui Jadwal Shalat Surabaya untuk Ibadah Tepat Waktu pada 10 Mei 2026

Jadwal shalat Surabaya untuk tanggal 10 Mei 2026, menurut sumber resmi Kementerian Agama RI, membantu umat Muslim menjalankan ibadah tepat waktu dan meningkatkan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari.

Ilustrasi Jadwal Shalat merupakan hal penting yang harus ditahui oleh umat Muslim untuk melaksanakan ibadah tepat waktu sesuai dengan ketentuan syariat. Waktu shalat ditentukan melalui perhitungan astronomi yang akurat dan sumber resmi yang dapat diakui, seperti Kementerian Agama Republik Indonesia.

Bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya, jadwal shalat Minggu, 10 Mei 2026, dapat dijadikan sebagai panduan dalam menunaikan ibadah wajib maupun sunnah. Berikut adalah informasi waktu shalat yang dilansir dari laman resmi Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Imsak: 04.05 WIB, menjinkan waktu dimulainya puasa bagi yang menjalankannya. Subuh: 04.15 WIB, waktu shalat pertama yang harus dilaksanakan dengan ketepatan.

Terbit: 05.28 WIB, menandakan matahari mulai terbit dan mulai aktivitas sehari-hari. Dhuha: 05.55 WIB, waktu shalat sunnah yang disukai oleh Allah SWT. Zuhur: 11.32 WIB, shalat penghujung waktu siang yang membutuhkan kedisiplinan. Asar: 14.51 WIB, menandakan waktu siang hari telah melebar.

Magrib: 17.30 WIB, shalat yang dilakukan setelah terbenamnya matahari. Isya: 18.39 WIB, shalat terakhir yang harus dilaksanakan sebelum tidur. Dengan mengetahui jadwal ini, diharapkan umat Muslim dapat lebih disiplin dalam menjaga waktu shalat di tengah aktivitas sehari-hari. Melaksanakan shalat tepat waktu merupakan salah satu amalan utama yang sangat dianjurkan dalam Islam.

Pastikan untuk selalu memperbarui jadwal shalat setiap hari agar ibadah semakin tertata dan khusyuk. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat Surabaya dalam menjalankan kewajiban ibadah dengan lebih baik. Selain itu, shalat tepat waktu juga dapat menciptakan harmoni dan kedamaian dalam hidup sehari-hari. Umat Muslim diharapkan untuk selalu berusaha menjalankan kewajiban ibadah dengan baik dan konsisten, agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat





