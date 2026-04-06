Mengenang Kopda Farizal Rhomadhon: Pahlawan Perdamaian yang Gugur di Lebanon

Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon, seorang prajurit TNI dari Kulon Progo, gugur dalam misi perdamaian di Lebanon. Jenazahnya disambut dengan upacara penghormatan terakhir dan dikenang sebagai sosok yang disiplin, pekerja keras, dan pahlawan bagi bangsa.

Di sebuah sudut tenang di pedukuhan Ledok, Kalurahan Sidorejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdiri rumah sederhana yang menjadi saksi bisu kepergian seorang pahlawan. Rumah ini adalah kediaman Pak Senam, ayah dari Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon, seorang prajurit TNI yang gugur pada 29 Maret dalam misi perdamaian di Lebanon . Kabar duka ini menyelimuti keluarga dan lingkungan sekitar, meninggalkan duka mendalam bagi mereka yang mengenal sosok Farizal.

Selama hampir seminggu setelah berita gugurnya Kopda Farizal, rumah duka dipenuhi karangan bunga ucapan belasungkawa dari berbagai institusi dan lembaga negara, serta dari masyarakat yang berduyun-duyun datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Tetangga, tokoh masyarakat, dan rekan-rekan Farizal silih berganti mengunjungi rumah duka, memberikan dukungan moral kepada keluarga yang ditinggalkan, serta mendoakan almarhum. Kepergian Farizal adalah kehilangan besar bagi keluarga, satuan, dan negara. Ia adalah putra terbaik bangsa yang rela mengorbankan jiwa demi tugas mulia menjaga perdamaian dunia.\Penantian keluarga terhadap kedatangan jenazah Farizal akhirnya terjawab pada Sabtu (4/4) malam. Jenazah tiba di rumah duka setelah diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, dan mendarat di Lanud Adisutjipto, Yogyakarta. Bersama dengan jenazah Serka Anumerta M Nur Ichwan, anggota TNI lainnya yang juga gugur di Lebanon, jenazah Kopda Farizal disambut dengan upacara penghormatan terakhir di Lanud Adisutjipto, yang dihadiri oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Danrem 072/Pamungkas Brigjen TNI Yuniar Dwi Hantono. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan negara atas pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang demi perdamaian dunia. Farizal Rhomadhon, kelahiran Kulon Progo pada 3 Januari 1998, meninggalkan seorang istri, Fafa Nur Azila (25), dan seorang anak berusia dua tahun bernama Shanaya Almahyra Elshanu. Saat gugur, Fafa Nur Azila berada di Asrama Militer Kima Yonif 113/JS, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Aceh. Farizal adalah prajurit dari Satuan Batalyon Infanteri (Yonif) 113/Jaya Sakti, di bawah naungan Brigif 25/Siwah, Kodam Iskandar Muda. Semasa hidupnya, Farizal menjabat sebagai Taban Provost 1 Ru Provost Kima dan dianugerahi Bintang SL Dharma Nusa dan SL Kesetiaan VIII Tahun.\Farizal Rhomadhon dikenal oleh keluarga dan warga sebagai pribadi yang disiplin, pekerja keras, dan ramah. Sumijan, paman Farizal, menggambarkan keponakannya sebagai sosok yang penurut dan aktif bersosialisasi. Selain sebagai prajurit TNI, Farizal juga dikenal memiliki usaha jual beli burung kicauan, menunjukkan semangatnya dalam mencari nafkah. Sebelum berangkat bertugas, Farizal sempat berkomunikasi dengan keluarga melalui telepon, menceritakan pengalamannya umroh dan menanti selesainya tugas pada bulan April. Ketua DPRD Kulon Progo, Aris Syarifuddin, menyampaikan bela sungkawa dan mengapresiasi pengorbanan Farizal dalam misi perdamaian, serta mendorong pemerintah untuk memberikan penghargaan pahlawan nasional kepada almarhum. Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, juga menyampaikan dukungan serupa. Kepergian Kopda Farizal Rhomadhon dan prajurit TNI lainnya di Lebanon adalah pengorbanan yang tak ternilai harganya. Mereka adalah pahlawan yang telah mengukir sejarah dalam menjaga perdamaian dunia. Keberanian dan pengorbanan mereka akan selalu dikenang dan menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa. Negara dan masyarakat akan selalu mengenang jasa-jasa mereka





