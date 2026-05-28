Mengenal Makna Tahmid di Idul Adha

Tahmid merupakan salah satu zikir yang memiliki kedudukan agung dalam Islam. Dalam konteks Idul Adha, makna tahmid menjadi semakin mendalam karena terkait langsung dengan esensi hari raya itu sendiri: pengorbanan, kepasrahan, dan ujian kesabaran.

Di tengah gegap gempita takbir yang berkumandang menyambut Aidilqurban, seringkali kita luput merenungi makna mendalam dari kalimat-kalimat suci yang kita ucapkan, tahmid, padahal keduanya senantiasa beriringan. Untuk itu, umat Islam perlu mengetahui Di antara zikir yang memiliki kedudukan agung adalah tahmid, ucapan Alhamdulillah (segala puji bagi Allah). Petintah memuji Allah pada hari raya agung ini sangat ditekankan. Allah SWT berfirman yang artinya, Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur (QS.

Al-Baqarah: 185). Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adzkar menjelaskan bahwa memperbanyak tahmid dan zikir pada hari-hari tersebut adalah sunnah yang amat dianjurkan. Tahmid merupakan bentuk pemurnian tauhid serta manifestasi rasa syukur bahwa segala karunia, termasuk kemampuan menyembelih kurban, mutlak merupakan pemberian Sang Maha Pencipta. Merujuk berbagai literatur klasik dan modern, berikut ini adalah ulasan makna tahmid dalam konteks perayaan Idul Adha, bagaimana mengamalkannya, serta hikmah di baliknya.

Tahmid secara bahasa berarti pujian. Secara syariat, mengucapkan Alhamdulillah adalah bentuk pengakuan seorang hamba bahwa segala nikmat, karunia, dan keutamaan semata-mata berasal dari Allah SWT. Dalam konteks Idul Adha, makna tahmid menjadi semakin mendalam karena terkait langsung dengan esensi hari raya itu sendiri: pengorbanan, kepasrahan, dan ujian kesabaran. Idul Adha mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim AS yang diperintahkan menyembelih putranya, Ismail AS.

Dari ujian berat itu, Allah menggantinya dengan seekor domba sebagai bentuk rahmat-Nya. Ucapan Alhamdulillah pada hari raya ini merupakan manifestasi syukur atas Nikmat penggantian (fidya) dengan hewan kurban, sehingga umat Islam tidak perlu mengorbankan anak. Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menafsirkan bahwa Idul Adha dinamakan Yaum an-Nahr karena pada hari itu dilakukan penyembelihan, yang sekaligus menjadi momen bersyukur atas nikmat yang Allah limpahkan. Kalimat tahmid yang terucap dari lisan seorang muslim adalah wujud nyata dari rasa syukur ini.

Tahmid juga memiliki dimensi pengakuan akan keagungan Allah. Khatib dalam khutbah Idul Adha menjelaskan bahwa kalimat takbir sekaligus tahmid merupakan pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Ketika seorang muslim mengucapkan Alhamdulillah, ia mengakui bahwa segala puncak kesempurnaan hanya milik Allah, dan segala aktivitas ibadah-termasuk kurban-hanya ditujukan kepada-Nya. Ini selaras dengan perintah dalam QS.

Al-Kautsar: Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah! Kisah Siti Hajar yang ditinggalkan di lembah tandus bersama putranya Ismail memberikan pelajaran berharga tentang tawakal. Ketika Nabi Ibrahim pergi meninggalkannya, Siti Hajar bertanya, Apakah Allah yang memerintahkan ini? Ibrahim menjawab, Ya.

Maka dengan penuh keyakinan ia berkata, Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Sikap inilah yang kemudian melahirkan tahmid. Keyakinan bahwa Allah tidak akan menyia-nyaiakan hamba-Nya yang bertawakal adalah inti dari rasa syukur. Dalam konteks Idul Adha, Alhamdulillah menjadi penegas bahwa ketaatan kepada Allah pasti berbuah kebaikan, meski awalnya terasa berat.

Aspek lain dari makna tahmid di Idul Adha adalah simbolisasi bahwa Allah tidak menghendaki pengorbanan nyawa manusia (Ismail), tetapi cukup dengan hewan ternak. Dalam uraian khutbah dijelaskan: Hikmahnya adalah Allah yang maha pengasih dan penyayang. Korban yang diperintahkan tidak usah anak kita, cukup binatang ternak. Ucapan tahmid di sini menjadi ungkapan syukur karena syariat kurban yang diturunkan lebih ringan dan membawa kemaslahatan sosial.

Anjuran untuk memperbanyak tahmid pada hari raya tidak datang tanpa dasar. Beberapa dalil kuat dari hadis Nabi SAW menjadi landasan utama amalan ini. Ma min ayyamin a'zhamu 'inda Allahi wa la ahubbuh ilayhi al-'amalu fihihinna min hadhihi al-ayyami al-'ashri, fa akthiru fiyhinna mina at-tahlili wa at-takbir wa at-tahmid. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai-Nya untuk beramal saleh daripada sepuluh hari (awal Dzulhijjah) ini.

Maka perbanyaklah pada hari-hari itu tahlil, takbir, dan tahmid. HR. Ahmad, no. 6154, dinilai hasan oleh para ulama. Hadis ini dengan tegas menyebutkan tahmid sebagai salah satu zikir yang sangat dianjurkan untuk diperbanyak, bersama tahlil dan takbir.

Wa yadhkuruya isma Allah fi ayyami ma'lumat. Dan hendaklah mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. QS. Al-Hajj: 28 Mayoritas ulama menafsirkan hari-hari yang telah ditentukan sebagai sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah





