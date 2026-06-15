Mengembalikan Kepercayaan Publik, Pemerintah Lakukan Upaya Keras

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan upaya pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik setelah adanya rentetan protes dan aksi demo mahasiswa serta masyarakat beberapa waktu terakhir. Pemerintah berupaya memperkuat koordinasi dan kerja sama, serta melakukan Global Bond Danantara dan bertemu 122 investor demi menstabilkan ekonomi Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan upaya pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik . Terlebih, setelah adanya rentetan protes dan aksi demo mahasiswa serta masyarakat beberapa waktu terakhir.

Menurut Pras, pemerintah tengah berupaya memperkuat koordinasi dan kerja sama beberapa waktu terakhir. Baca Juga: Terutama mengambil kebijakan-kebijakan yang kita berhadap dapat memperkuat yang tadi disampaikan, memperkuat mata uang kita, memperkuat persepsi publik, memperkuat persepsi pasar, ucap Pras di Kantor Kepresidenan, Istana Negara, pada Senin (15/6). Pras lalu menjelaskan bahwa Danantara juga melakukan Global Bond Danantara dan bertemu 122 investor demi menstabilkan ekonomi Indonesia. Penerbitan global bond (obligasi global) perdana Danantara senilai USD 1,5 miliar.

Baca Juga: Presiden tadi juga kembali menekankan beberapa hal yang menurut pendapat kami itu merupakan bagian dari upaya kita untuk memberikan kepercayaan kepada pelaku pelaku ekonomi, kata dia. Yang nanti ujungnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat, lanjutnya





jpnncom / 🏆 25. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Pemerintah Kepercayaan Publik Global Bond Danantara Ekonomi Indonesia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sikapi Gelombang Aksi, Mensesneg Beberkan Upaya Pemerintah Kembalikan Kepercayaan PublikMenyikapi gelombang aksi akhir-akhir ini, Mensesneg Prasetyo Hadi membeberkan sejumlah langkah strategis pemerintah guna mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Read more »

Istana Paparkan Solusi Pemerintah Kembalikan Kepercayaan Publik di Tengah Gelombang Demonstrasi MahasiswaPemerintah paparkan solusi kembalikan kepercayaan publik dan jaga stabilitas ekonomi di tengah gelombang demonstrasi mahasiswa di Indonesia.

Read more »

Mensesneg Ungkap Jurus Pemerintah Perkuat Mata Uang dan Persepsi PasarMenteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan upaya pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memperkuat mata uang.

Read more »

Istana Ungkap Cara Pemerintah Perkuat Nilai Tukar Rupiah Demi Jaga Kepercayaan PublikPrasetyo mengungkapkan cara pemerintah yang terus koordinasi dan bekerja sama lintas sektor guna memperkuat nilai tukar rupiah demi meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Read more »