Hasil survei Litbang menunjukkan bahwa mayoritas pemilik mobil listrik berasal dari kelas atas. Pilihan mobil listrik kapasitas lima penumpang dengan harga Rp 200 juta ke bawah masih terbatas. Kredit atau fasilitas pembiayaan mobil listrik bisa membantu warga yang belum memiliki uang tunai untuk membeli mobil listrik, tetapi diuji kenaikan suku bunga Bank Indonesia (BI) akibat pelemahan rupiah.

Mengapa mobil listrik masih sulit dijangkau mayoritas pekerja? Faktor apa yang membantu warga dalam memiliki mobil listrik ? Hasil survei Litbang mengenai perilaku dan kesiapan adopsi kendaraan listrik menunjukkan 83 persen atau 268 dari 323 responden pemilik mobil listrik berasal dari kelas atas .

Disusul 16,7 persen atau 54 responden kelas menengah dan 0,3 persen atau satu responden kelas bawah. Proporsi kedua adalah mobil listrik jenis mini yang dimiliki oleh 30,6 persen responden. Sisanya, 17,2 persen, mobil listrik (SUV) atau mobil sport, dan kurang dari 1 persen jenis komersial seperti mobil boks atau pikap. Pilihan mobil listrik kapasitas lima penumpang dengan harga Rp 200 juta ke bawah masih terbatas.

Hasil olahan Tim Jurnalisme Data Harian menunjukkan, hanya 1,6 juta pekerja atau 1,1 persen dari total 146,54 juta pekerja yang mampu membelinya. Jumlah mobil listrik baru dengan rentang harga Rp 200 juta hanya 110 unit. Ada dua merek dan tipe yang ditawarkan, yakni berkapasitas empat dan lima penumpang. Di sisi lain, terdapat 528 mobil berbahan bakar minyak (BBM) baru seharga Rp 200 juta ke bawah yang ditawarkan.

Mobil-mobil itu terbagi dalam enam merek dan tipe yang mayoritas terdiri dari lima dan tujuh penumpang. Untuk membeli mobil listrik berkapasitas lima penumpang seharga Rp 200 juta, calon konsumen sebaiknya berpenghasilan minimal Rp 10 juta per bulan dengan alokasi cicilan minimal 20 persen dari gaji. Dengan alokasi tersebut, pembeli membayar uang muka sebesar 60 persen sekaligus biaya penyertanya, lalu dapat mencicil selama lima tahun Rp 1,76 juta per bulan. Tidak semua orang mudah membeli mobil listrik.

Ada warga yang membeli mobil listrik dengan susah payah menghemat pengeluaran. Bahkan ada yang menunda pembelian mobil listrik demi membayar biaya pendidikan anak. Di sisi lain, ada pula yang mendapatkannya sebagai hadiah. Nita Sari (27) dan suami menerapkan anggaran keuangan yang ketat sebelum membayar uang muka mobil listrik yang mereka impikan.

Setiap keluar rumah, mereka membawa bekal dan botol minum sehingga mereka dapat memangkas Rp 100.000 untuk dua orang karena tidak makan di restoran. Penghematan itu membuat konsumsi rumah tangga mereka hanya Rp 2,5 juta-Rp 3 juta per bulan. Dari hasil berhemat, Nita dan suaminya berhasil mengumpulkan uang muka sebesar 50 persen untuk membeli mobil listrik seharga Rp 230-an juta. Sisanya mereka cicil selama 12 bulan dengan bunga nol persen.

Orin (31) dan suaminya sudah menyisihkan Rp 3 juta per bulan sejak 2022. Hanya saja, mewujudkan impian memiliki mobil listrik berkapasitas lima penumpang itu tak mudah bagi Orin. Tahun ajaran ini, anaknya mulai masuk SD sehingga uang tabungannya ditahan dulu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sementara itu, Delia (47), warga Palembang, Sumatera Selatan, memperoleh mobil listrik dari suaminya sebagai hadiah ulang tahun.

Mobil seharga Rp 500 jutaan itu menjadi miliknya sejak November 2025. Makis (17), pelajar SMA, berencana memiliki mobil listrik seharga Rp 350 juta dengan menjual mobil Camrynya di harga Rp 300 juta. Adapun kekurangan uangnya, ia berharap bisa dibayarkan oleh ayahnya. Kredit atau fasilitas pembiayaan mobil listrik bisa membantu warga yang belum memiliki uang tunai untuk membeli mobil listrik.

Namun, andalan itu kini diuji kenaikan suku bunga Bank Indonesia (BI) akibat pelemahan rupiah. Per Selasa (9/6/2026), Rapat Dewan Gubernur BI Mingguan memutuskan meningkatkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 5,5 persen. Padahal, belum ada sebulan sejak kenaikan BI Rate senilai 50 basis poin dari 4,75 persen yang mengemuka pada pengumuman RDG BI pada 19-20 Mei. Meningkatnya suku bunga acuan BI turut berimbas pada besaran bunga kredit kendaraan bermotor (KKB), termasuk fasilitas pembiayaan untuk mobil listrik.

Menanggapi langkah moneter tersebut, sejumlah bank masih memilih untuk mempertahankan bunga cicilan KKB. Meramaikan obrolan media sosial terkait dengan mobil listrik. Kedua kata itu tak lepas dari kebijakan pemerintah yang turut ambil andil dalam meriuhkan diskusi mobil listrik di jagat medsos. Mendominasi dan tersebar di 456 konten.

Salah satu pemicunya datang dari pemerintah pusat yang mencabut pembebasan pajak mobil listrik dan menyerahkan regulasi lanjutannya kepada pemerintah daerah pada awal April 2026. Namun, pada 22 April 2026, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran tentang pemberian insentif fiskal berupa pembebasan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi mobil listrik. Kebijakan-kebijakan mengenai mobil listrik, termasuk soal insentif pajak, bermunculan pada April 2026. Imbasnya, sejak awal 2026, konten medsos tentang mobil listrik memuncak pada bulan keempat.

Terdapat 937 konten pada Januari 2026, Februari (672 konten), Maret (703 konten), dan April (4.444 konten)





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