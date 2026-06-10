Mengapa Meksiko Membuka Piala Dunia 2026 dan Detail Pertandingan Perdana

Meksiko dipilih menjadi tuan rumah pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 karena sejarah sepak bola yang kaya dan stadion legendaris Azteca, sementara AS tetap menjadi tuan rumah mayoritas laga. Informasi lengkap mengenai lokasi, jadwal, dan cara menonton tersedia.

Piala Dunia FIFA 2026 akan memulai perjalanannya dengan pertandingan pembuka yang menimbulkan banyak pertanyaan di antara para penggemar sepak bola. Meng ... (ignored repeated navigation and boilerplate) ...

Piala Dunia 2026, Pertandingan Pembuka: Mengapa Meksiko, bukan AS, yang membuka Piala Dunia? Lokasi, stadion, waktu, siaran di TV gratis, dan siaran langsung Jawaban atas pertanyaan tersebut cukup jelas. Karena AS menjadi tuan rumah sebagian besar pertandingan turnamen, termasuk final, ketiga negara tuan rumah bersama dan FIFA sepakat untuk membiarkan Meksiko memulai turnamen. Selain itu, di antara ketiga negara tuan rumah, Meksiko memiliki sejarah sepak bola yang paling kaya.

Pertandingan akan digelar di lapangan legendaris. Pasalnya, Meksiko dan Afrika Selatan akan bertanding di Stadion Azteca di Kota Meksiko. Stadion ini dianggap sebagai salah satu katedral sepak bola paling legendaris di dunia. Pertandingan pembuka sudah pernah digelar di sini pada tahun 1970 dan 1986.

Dengan demikian, ini adalah stadion pertama di dunia yang akan menjadi tuan rumah pertandingan pembuka Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Di sisi lain, Kanada, di Toronto melawan Bosnia-Herzegovina, dan AS, di Los Angeles melawan Paraguay, juga akan menggelar pertandingan pembuka kandang mereka masing-masing beserta upacara pembukaannya pada hari-hari berikutnya. Berikut ringkasannya:12 Juni, pukul 21.00 (CEST): Kanada vs. Bosnia-HerzegovinaPiala Dunia 2026, Pertandingan Pembuka: Mengapa Meksiko, bukan AS, yang membuka Piala Dunia?

Lokasi, stadion, waktu, siaran di TV gratis, dan siaran langsung - Siaran di TV gratis dan siaran langsung Di Jerman, ada dua pilihan untuk menonton pertandingan antara Meksiko dan Afrika Selatan secara langsung. Salah satunya melalui siaran TV gratis.akan menayangkan baik upacara pembukaan maupun pertandingan sepak bola selama 90 menit secara langsung di TV gratis. Anda dapat menyaksikannya secara langsung melalui siaran langsung di sportstudio.de.juga ikut serta.

Berbeda dengan ARD dan ZDF, penyedia layanan dari Telekom ini menayangkan semua pertandingan Piala Dunia secara langsung, dan 44 di antaranya bahkan secara eksklusif. Semua informasi terkait dapat Anda temukan di sini. Piala Dunia 2026, Pertandingan Pembuka: Mengapa Meksiko, bukan AS, yang membuka Piala Dunia? Lokasi, stadion, waktu, siaran di TV gratis, dan siaran langsung - jadwal pertandingan fase grupPiala Dunia 2026, Pertandingan Pembuka: Mengapa Meksiko, bukan AS, yang membuka Piala Dunia?

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