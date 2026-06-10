Mengapa Indonesia Tidak Pernah Meraih Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang di Atas 6 Persen?

Artikel ini menganalisis ketidakmampuan Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di atas 6 persen selama dua dekade atau lebih, dibandingkan dengan ketujuh negara Asia yang berhasil. Penulis mengkaji teori-teori ekonomi kemajuan teknologi dan kelembagaan, namun menemukan bahwa faktor kunci utama adalah kepemimpinan politik berbasis ilmu pengetahuan dan pembelajaran. Jejak historis Taiwan, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura dijelaskan sebagai contoh kepemimpinan yang konsisten dan teknokratis. Artikel ini relevan untuk mengevaluasi ambisi pemerintah Prabowo menuju pertumbuhan 8 persen per tahun menuju Indonesia Emas 2045.

Jika kita membuat kriteria sukses sebuah negara dalam meraih pertumbuhan ekonomi jangka panjang minimal adalah pencapaian rata-rata di atas 6 persen per tahun sepanjang dua dekade atau lebih, maka sejak Perang Dunia II berakhir hingga seperempat abad pada Abad ke-21 yang baru dilewati, ada tujuh negara di Asia yang tercatat berhasil mencapai kesuksesan tersebut.

Ketujuh negara tersebut adalah Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, China, India dan Vietnam. Gambaran ini mungkin memunculkan pertanyaan, mengapa Indonesia yang kaya dengan beragam sumberdaya alam, memiliki pasar dalam negeri yang besar dan lokasi geostrategis yang menguntungkan di Kawasan Asia Pasifik, tidak pernah bisa meraih pertumbuhan rata-rata per tahun di atas 6 persen walau hanya untuk durasi satu dekade?

Jawaban atas pertanyaan ini tentu sangat penting untuk mengukur pembenaran target ambisius Pemerintahan Presiden Prabowo yang ingin meraih pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun menuju Indonesia Emas 2045. Dengan kriteria di atas posisi Indonesia tidak masuk dalam kelompok negara sukses di atas. Jangankan untuk pertumbuhan rata-rata di atas 6 persen per tahun untuk dua dekade lebih, untuk durasi satu dekade pun Indonesia belum pernah meraihnya.

Jika diantara kita pernah membaca pejabat atau pendukung pemerintah menggunakan angka pertumbuhan 8,2 persen tahun 1995, atau pertumbuhan di atas 6 persen selama tiga tahun diperiode kedua Pemerintahan SBY, atau pertumbuhan pada masa satu dekade 1970-an di masa Orde Baru dimana ekonomi memang tumbuh di atas 7 persen selama enam tahun, semuanya itu jelas bukan bukti pertumbuhan jangka panjang. Penggunaan angka pertumbuhan tinggi yang dirujuk itu menjadi tidak relevan lagi ketika capaian itu terbukti bukan hasil dari disain strategi pembangunan jangka panjang seperti angka capaian di tahun 1970-an, atau pertiumbuhan tinggi tahun 1995 yang menyembunyikan gelembung ekonomi yang sedang menunggu ledakan krisis.

Jika kita mau berbesar hati mengakui bahwa Indonesia tidak punya rujukan sukses masa lalu sebagai dasar mencanangkan ambisi meraih pertumbuhan tinggi, mau tidak mau kita terlebih dahulu harus kembali ke rujukan-rujukan teoritis yang sudah mapan dari para ahli. Sejauh ini rujukan tersebut hanya dua. Pertama adalah yang berasal dari para pemikir ekonomi murni yang melihat peran positif dan signifikan kemajuan teknologi dan sumberdaya manusia berpengetahuan sebagai sumber terjadinya pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Pemikiran ini berkembang dan memberi pengaruh luas hingga saat ini sejak digulirkan Joseph Schumpeter (1942), dilanjutkan Robert Solow (1956; 1957), Kenneth J. Arrow (1962), Simon Kuznets (1966), hingga Robert Lucas Jr. (1988; 2002), Joel Mokyr (1990; 2002), Paul Romer (1986;1990), dan Elhanan Helpman (1998; 2004). Sedangkan klaim kedua yang perlu dirujuk adalah yang muncul di awal Abad 21 ini dan pengaruhnya melonjak dalam beberapa tahun terakhir setelah tiga orang teoritisi institusi dari perspektif ekonomi-politik, yakni Daron Acemoglu, James A. Robinson, dan Simon Johnson (2005, 2012) dianugerahi hadiah Nobel tahun 2024 lalu atas karya-karya mereka.

Acemoglu dan Robinson, khususnya, mengembangkan pemikiran dari teoritisi kelembagaan pasar seperti digagas Joan Robinson dan Douglas C. North dan memadukan dengan konsep negara dari filsuf politik Thomas Hobbes. Tiga ahli tadi membangun klaim bahwa syarat suatu negara bisa meraih pertumbuhan jangka panjang adalah dengan membangun institusi ekonomi dan institusi politik yang kuat. Namun, tulisan ini tidak hanya untuk mengajak pembaca mengamini dua jenis rujukan teoritis di atas.

Hasil eksplorasi penulis atas negara-negara Asia yang telah meraih pertumbuhan ekonomi tinggi dengan durasi lebih dari dua dekade menunjukkan adanya keterbatasan relevansi teori kemajuan teknologi dan sumberdaya manusia berpengetahuan maupun teori kelembagaan tadi. Penulis menemukan bahwa peran pemimpin politik dengan tipe kepemimpinan berbasis ilmu pengetahuan dan pembelajaran adalah faktor kunci dalam meraih pertumbuhan ekonomi tinggi yang berdurasi panjang. Sebaliknya, pada negara yang tidak pernah mendapatkan pemimpin dengan tipe kepemimpinan tersebut tidak pernah juga meraih pertumbuhan tinggi berdurasi panjang tersebut.

Indonesia adalah salah satu contoh nyata sebuah negara yang selalu gagal membuat kemajuan ekonomi yang berkelanjutan dalan jangka panjang karena masalah kepemimpinan politik. Taiwan adalah negara Asia pertama yang memulai langkah-langkah teknokratis penyusunan strategi mencapai pertumbuhan jangka panjangnya dari nol sejak mulai hilangnya hawa mensiu Perang Dunia Kedua dan perang saudara di China Daratan tahun 1950-an.

Setelah Taiwan, Jepang yang mengalami kekalahan besar di Perang Dunia II bangkit di akhir tahun 1950-an dan terus meraih pertumbuhan ekonomi tinggi hingga tahun 1970-an. Korea Selatan dan Singapura baru menyusul setelah Taiwan dan Jepang. Artikel ini secara mendalam menganalisis mengapa Indonesia tidak mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di atas 6 persen selama dua dekade atau lebih, sementara negara-negara Asia lain seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, China, India, dan Vietnam berhasil.

Penulis menyingkap bahwa meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, pasar domestik yang besar, serta keunggulan geostrategis, faktor kepemimpinan politik yang berbasis ilmu pengetahuan dan pembelajaran menjadi kunci utama dalam achieving pertumbuhan jangka panjang. Referensi kepada teori-teori ekonomi klasik dan institusional digunakan sebagai landasan, namun penulis menemukan bahwa keduanya tidak sepenuhnya menjelaskan keberhasilan negara Asia. Melihat kembali jejak sejarah, Taiwan memulai transformasi teknokratisnya sejak awal 1950-an, diikuti Jepang pasca-Perang Dunia II, lalu Korea Selatan dan Singapura.

Semua negara tersebut memiliki pemimpin yang committed pada kebijakan berbasis data dan pembelajaran sistematis. Sebaliknya, Indonesia mengalami fluktuasi kebijakan dan kurangnya konsistensi jangka panjang, menjadikan target 8 persen/year menuju Indonesia Emas 2045 cukup menantang tanpa perbaikan fundamental dalam kualitas kepemimpinan dan制度 ekonomi. Artikel ini mengajak pembaca untuk refleksi mendalam tentangardonable factors yang truly mendorong pertumbuhan berkelanjutan





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