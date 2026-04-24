Mengapa Ikan Sapu-Sapu Amazon Boleh Dimakan, Tapi di Indonesia Dilarang?

Penjelasan dari dosen Perikanan Undip mengenai perbedaan perlakuan terhadap ikan sapu-sapu antara Sungai Amazon dan Indonesia, serta daftar 75 spesies ikan yang dilarang beredar di Indonesia berdasarkan Permen KP No. 19 Tahun 2020. Ikan-ikan ini dilarang karena berpotensi merusak ekosistem, mengancam ikan lokal, dan membahayakan manusia.

Pertanyaan mengenai perbedaan perlakuan terhadap ikan sapu-sapu, khususnya mengapa ikan ini dapat dikonsumsi di Sungai Amazon namun dilarang di Indonesia, seringkali muncul di kalangan masyarakat.

Hal ini mendorong dosen Perikanan Universitas Diponegoro (Undip) untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai regulasi dan potensi bahaya yang ditimbulkan oleh beberapa spesies ikan yang dilarang beredar di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 19 Tahun 2020, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah menetapkan daftar 75 spesies ikan yang dilarang diperdagangkan dan dipelihara di Indonesia.

Penetapan ini bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada potensi dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh ikan-ikan tersebut terhadap ekosistem perairan lokal, keberlangsungan ikan endemik, serta kesehatan manusia. Ikan-ikan yang masuk dalam daftar larangan ini dikategorikan sebagai Jenis Ikan yang membahayakan dan/atau merugikan. Artinya, spesies-spesies ini memiliki karakteristik yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, seperti sifat invasif yang kuat, kemampuan reproduksi yang cepat, atau perilaku predator yang agresif.

Beberapa contoh ikan yang termasuk dalam daftar tersebut antara lain Hydrocynus vittatus (Ikan Harimau Afrika), Hoplias malabaricus (Ikan Serigala), dan berbagai spesies ikan kaca dari genus Parambassis seperti Parambassis alleni (Ikan Kaca Asia) dan Parambassis bistigmata (Ikan Kaca Dua Titik). Selain itu, terdapat juga spesies ikan air tawar yang populer di kalangan penghobi akuarium, seperti Arapaima gigas (Arapaima/Pirarucu), Channa argus (Gabus Utara), dan Amphilophus citrinellus (Ikan Lohan), yang juga termasuk dalam daftar larangan.

Keberadaan ikan-ikan ini di perairan Indonesia dapat mengancam populasi ikan lokal melalui persaingan makanan, predasi, atau penyebaran penyakit. Lebih lanjut, beberapa spesies ikan juga berpotensi membahayakan manusia, baik melalui gigitan, luka, atau konsumsi daging yang mengandung racun. Perbedaan perlakuan terhadap ikan sapu-sapu antara Sungai Amazon dan Indonesia juga perlu dipahami. Di Sungai Amazon, ikan sapu-sapu merupakan bagian alami dari ekosistem dan telah menjadi sumber makanan bagi masyarakat lokal selama berabad-abad.

Namun, di Indonesia, ikan sapu-sapu yang beredar umumnya adalah spesies yang bukan merupakan bagian alami dari ekosistem perairan Indonesia. Ikan sapu-sapu ini seringkali dibawa masuk dari luar negeri sebagai ikan hias atau untuk keperluan budidaya. Ketika dilepaskan ke alam, ikan sapu-sapu dapat berkembang biak dengan cepat dan menjadi spesies invasif yang mengancam keberlangsungan ikan lokal. Selain itu, beberapa spesies ikan sapu-sapu juga memiliki duri yang tajam dan beracun, sehingga berbahaya bagi manusia.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melarang peredaran dan pelepasan ikan sapu-sapu ke alam untuk melindungi ekosistem perairan dan kesehatan masyarakat. Daftar lengkap ikan yang dilarang mencakup juga spesies seperti Hydrolycus armatus (Ikan Vampir), Tinca tinca (Ikan Dokter), Ameiurus nebulosus (Ikan Lele Kepala Coklat), dan bahkan beberapa jenis udang karang seperti Orconectes spp. dan Pacifastacus leniusculus. Regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan melindungi ekosistem perairan Indonesia





Ikan Sapu-Sapu Ikan Terlarang Permen KP Ekosistem Perairan Spesies Invasif

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dianggap Hama di RI, Ikan Sapu-sapu Justru Kuliner Favorit AmazonIkan sapu-sapu, dianggap hama di Indonesia, justru jadi hidangan populer di Amazon. Beragam olahan seperti sup dan ikan bakar menggugah selera.

Read more »

Susah Diberantas, Ini Solusi Basmi Ikan Sapu-Sapu Menurut BRINPeneliti BRIN ungkap solusi basmi ikan sapu-sapu yang kian invasif di Jakarta. Simak!

Read more »

KDM Ungkap Penyebab Populasi Ikan Sapu-Sapu Meningkat dan Solusi Mengembalikan Habitat Ikan EndemikGubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa tingginya populasi ikan sapu-sapu merupakan indikator pencemaran air sungai dan menguraikan langkah-langkah taktis untuk mengembalikan habitat ikan endemik. Berita ini juga merangkum berbagai peristiwa lain di berbagai bidang.

Read more »

Daftar Negara yang Warganya Makan Ikan Sapu-Sapu, Indonesia Nggak AdaIkan sapu-sapu, dikenal sebagai hama di RI, justru dikonsumsi di negara-negara seperti Brasil dan Peru. Namun, konsumsi harus hati-hati karena risiko kesehatan.

Read more »

Selain Ikan Sapu-Sapu, Ini Daftar 75 Spesies Ikan yang Dilarang di Indonesia, Apa Saja?Selain ikan sapu-sapu, KKP melarang 75 spesies ikan beredar di Indonesia karena berbahaya bagi ekosistem dan kesehatan manusia.

Read more »

Lima Penjual Daging Ikan Sapu-Sapu dari Kali Ditangkap di Pasar BaruSatpol PP Sawah Besar mengamankan lima orang yang menyiangi dan akan menjual daging ikan sapu-sapu hasil tangkapan dari aliran kali. Daging ikan sapu-sapu tersebut rencananya akan dijual ke Cikarang dan akan diolah menjadi siomay. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melarang konsumsi ikan sapu-sapu dari perairan ibu kota.

Read more »