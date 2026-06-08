Mengapa Fiskal Daerah Masih Tergantung Pusat?

Pemerintah masih belum memproses usulan pembentukan daerah otonom baru karena fokus melakukan evaluasi terhadap 227 daerah otonom hasil pemekaran pada periode 1999-2022. Hasil evaluasi itu akan menjadi pertimbangan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penataan Daerah dan RPP Desain Besar Penataan Daerah (Desartada).

Mengapa fiskal daerah masih tergantung pada pemerintah pusat ? Selain usulan pemekaran, ada juga usulan pembentukan daerah istimewa dan daerah khusus. Bagaimana kondisi daerah otonom pasca-pemekaran 1999?

Sejak keran pemekaran daerah dibuka pada 1999, hingga kini terdapat 227 daerah otonom baru (DOB). Dari hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri, sekitar 60 persen daerah gagal berkembang. Merujuk pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kemendagri, setidaknya ada 181 kabupaten dan 34 kota yang kinerjanya terbilang rendah. Maluku Utara menjadi salah satu contoh daerah otonom baru yang tertatih-tatih untuk berkembang.

Ketika daerah-daerah di Maluku Utara dimekarkan pada awal periode pemekaran, muncul harapan hal itu bisa mendekatkan pelayanan publik pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam perkembangannya, DOB yang tertatih-tatih untuk berkembang. Infrastruktur, perhubungan, dan akses ke pelayanan dasar di beberapa DOB di Maluku Utara masih menjadi persoalan. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Maluku Utara, Graal Taliawo, melihat pemekaran yang terjadi kala itu tidak mempertimbangkan kemampuan daerah untuk berdiri sendiri.

Tak hanya itu, ketika daerah sudah berdiri sendiri, pemerintah daerah tidak memanfaatkan kewenangannya dengan baik. Ia mencontohkan izin-izin pertambangan yang serampangan diberikan sehingga dampaknya merugikan lingkungan dan masyarakat. Belajar dari kondisi itu, menurut Graal, lebih baik jika pemerintah pusat fokus terlebih dulu untuk menata DOB yang ada daripada membentuk DOB yang baru.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR bersama Kemendagri dan para kepala daerah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/4/2025), terungkap kondisi sebagian besar fiskal daerah yang masih bergantung pada pemerintah pusat. Daerah mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat, yang di antaranya dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), dan dana insentif. Kemandirian fiskal daerah kita di Indonesia itu masih sangat rendah. Rata-rata daerah kita itu masih sangat bergantung pada dana APBN.

Hampir 70 persen dari daerah kita itu sangat tergantung dari dana APBN. Kalau kita ibaratkan di rumah tangga, pengin menambah anak, tetapi semakin anak menambah itu keuangan orangtua semakin sulit. Ini yang kemudian harus kita tata ke depan





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Pemekaran Daerah Daerah Otonom Baru Fiskal Daerah Pemerintah Pusat Evaluasi

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