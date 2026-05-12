Menemukan Cahaya Harapan di Tengah Badai Kehidupan dan Keberagaman Dunia

Refleksi mendalam mengenai perjuangan mental, kekuatan iman melalui Surah Ad-Duha, kisah inspiratif pengorbanan, hingga dinamika kehidupan sosial dan global yang mengajarkan tentang resiliensi.

Setiap insan yang bernapas di muka bumi ini pasti akan pernah sampai pada satu titik di mana mereka merasa berada di dasar jurang kehidupan. Masa-masa sulit ini sering kali dipenuhi oleh negative self-talk, yakni suara-suara di dalam kepala yang terus-menerus menghakimi, menyalahkan diri sendiri, hingga memunculkan perasaan bahwa segala usaha yang telah dikerahkan selama ini berakhir sia-sia.

Dalam kondisi seperti ini, jiwa manusia cenderung rapuh dan mudah terombang-ambing oleh keputusasaan. Namun, jika kita merujuk pada nilai spiritual, khususnya dalam Surah Ad-Duha ayat keempat yang menyebutkan bahwa masa depan akan jauh lebih baik daripada masa sekarang, kita diingatkan bahwa penderitaan saat ini bukanlah akhir dari segalanya. Psikologi memandang harapan sebagai alasan utama manusia untuk bertahan hidup. Ayat tersebut mengajarkan bahwa situasi sulit yang sedang dialami hanyalah satu bab kecil dalam buku kehidupan yang panjang, bukan sebuah penutup cerita.

Kesedihan mungkin terasa abadi saat kita berada di dalamnya, namun keyakinan bahwa ada cahaya di ujung terowongan adalah obat pertama bagi jiwa yang terluka. Sering kali, rasa lelah yang kita rasakan bukan disebabkan oleh kekurangan materi atau harta benda, melainkan karena perasaan bahwa semua kerja keras kita tidak membuahkan hasil yang diharapkan.

Pada saat kegelisahan mencapai puncaknya, janji Tuhan dalam Surah Ad-Duha ayat kelima hadir memberikan ketenangan, yang menyatakan bahwa Tuhan pasti akan memberikan karunia-Nya hingga hamba-Nya merasa ridha atau puas. Ridha adalah tingkatan tertinggi dari penerimaan, di mana hati tidak lagi merasa hampa meskipun dunia tidak memberikan apa yang diinginkan. Terkadang, manusia terlalu fokus pada apa yang belum mereka miliki hingga melupakan betapa banyak rintangan di masa lalu yang berhasil mereka lalui dengan selamat.

Allah mengajak kita untuk melakukan refleksi diri melalui pengingat tentang masa kecil yang yatim, masa-masa kebingungan yang kemudian diberi petunjuk, serta kondisi kekurangan yang akhirnya diberi kecukupan. Ini adalah bentuk terapi psikologis spiritual untuk menyadari kekuatan diri bahwa jika kita bisa selamat dari kehancuran di masa lalu, maka kita juga pasti bisa melewati badai yang terjadi saat ini. Kekuatan iman dan ketenangan hati kemudian harus dimanifestasikan dalam tindakan nyata melalui kebaikan kepada sesama.

Sebagai contoh, kisah inspiratif dari Sucipto, seorang tukang parkir di Banyumas, yang dengan penuh keberanian menjual sebidang tanah miliknya demi melengkapi biaya setoran awal haji sebesar 25,5 juta rupiah. Tindakan ini menunjukkan bahwa tekad yang kuat dapat melampaui keterbatasan ekonomi. Selain itu, pemahaman mengenai ibadah kurban juga menjadi pengingat akan pentingnya berbagi.

Dengan memahami kriteria hewan kurban yang sah, seperti kambing, sapi, atau unta, serta menyimak penjelasan ulama seperti Buya Yahya mengenai hukum kurban dengan berutang, seseorang dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang dan benar. Hal ini sangat krusial karena beban utang sering kali menjadi beban mental yang luar biasa berat, yang jika tidak dikelola dengan iman, dapat menggerus kesehatan jiwa seseorang meskipun ia bekerja keras setiap hari. Di sisi lain, kehidupan dunia menawarkan kontras yang sangat tajam antara kedamaian dan konflik.

Di satu sudut, kita melihat keindahan toleransi saat sepuluh ribu umat Buddha berkumpul dalam suasana teduh di kawasan Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang menciptakan atmosfer harmoni di tengah masyarakat. Namun, di sudut dunia yang lain, ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz terus memanas, mengingatkan kita betapa rapuhnya perdamaian global.

Di tengah hiruk-pikuk tersebut, manusia sering kali mencari pelarian kecil melalui hobi dan kuliner, seperti menikmati evolusi rasa Bakpia Pathok di Yogyakarta atau mencoba resep salad yang sedang viral untuk memberikan rasa bahagia yang sederhana. Namun, kewaspadaan tetap menjadi kunci, sebagaimana terungkapnya sindikat bisnis ilegal oleh Ditres Siber Polda Jatim yang menunjukkan bahwa kejahatan siber tetap mengancam di era digital ini.

Pada akhirnya, kombinasi antara iman, kerja keras, empati, dan kewaspadaan adalah kunci untuk bertahan dan berkembang di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian





