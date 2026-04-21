Menelusuri Jejak Perjuangan RA Kartini dalam Memperjuangkan Hak dan Pendidikan Perempuan

Kisah inspiratif RA Kartini sebagai pahlawan emansipasi perempuan Indonesia yang gigih melawan budaya patriarki demi akses pendidikan yang setara.

RA Kartini adalah sosok legendaris yang dikenal luas sebagai pahlawan nasional sekaligus pionir gerakan emansipasi perempuan di Indonesia. Perjuangannya didorong oleh keinginan kuat untuk mendobrak keterbatasan akses pendidikan yang dialami oleh perempuan Jawa pada zamannya akibat kungkungan tradisi patriarki yang sangat kental. Sebagai putri dari Bupati Jepara RM Adipati Sosroningrat dan Ngasirah, ia tumbuh dalam lingkungan ningrat, namun ia memiliki visi yang melampaui masanya.

Kesempatannya untuk mengenyam pendidikan di Europese Lagere School (ELS) menjadi fondasi penting bagi Kartini muda untuk mengembangkan pola pikir yang kritis dan progresif melalui dunia literasi dan wawasan global. Hobi membaca yang ditekuni Kartini sejak belia tidak hanya memperkaya wawasannya, tetapi juga menjadi instrumen perlawanan terhadap ketidakadilan sosial. Ia aktif menyerap ideologi Barat melalui berbagai surat kabar dan majalah seperti De Locomotief serta karya sastra Belanda lainnya. Meski harus menghadapi tantangan besar berupa tradisi pingitan yang memaksa dirinya berhenti sekolah pada usia 12 tahun, Kartini tidak menyerah. Ia menggunakan surat sebagai media untuk mencurahkan isi hatinya yang gelisah, menggambarkan kehidupan dalam pingitan layaknya burung di dalam sangkar yang kehilangan kebebasan. Korespondensinya dengan sahabat-sahabatnya di Belanda menjadi saksi bisu betapa besarnya keinginan Kartini untuk memajukan pendidikan bagi kaum perempuan Indonesia agar memiliki derajat yang setara dengan laki-laki. Titik balik kehidupan Kartini terjadi setelah ia menikah dengan Bupati Rembang, KRM Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat pada tahun 1903. Dukungan sang suami memungkinkannya untuk merealisasikan mimpinya dengan mendirikan Sekolah Kartini yang dikhususkan bagi pendidikan perempuan. Perjuangan panjang ini pun abadi melalui kumpulan surat-suratnya yang diterbitkan oleh JH Abendanon dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Armijn Pane dengan judul monumental Habis Gelap Terbitlah Terang. Berkat dedikasi dan kontribusi besarnya bagi bangsa, Presiden Soekarno melalui Instruksi Presiden Nomor 108 Tahun 1964 resmi menetapkan RA Kartini sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Hari lahirnya, yakni 21 April, kini dirayakan setiap tahun sebagai Hari Kartini, sebuah penghormatan atas keberaniannya dalam memperjuangkan hak-hak pendidikan dan kesetaraan gender bagi perempuan Indonesia di masa depan. Warisan pemikiran Kartini tetap relevan hingga hari ini, menjadi mercusuar bagi perjuangan hak asasi manusia dan pemberdayaan perempuan dalam membangun peradaban bangsa yang lebih adil dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang gender





