Mendikti Brian Bahas Pembagian Royalti Penelitian dan Peluang Nobel Prize untuk Indonesia

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikti) Brian membahas pembagian royalti hasil penelitian di kampus dan peluang Indonesia untuk meraih Penghargaan Nobel. Ia juga menjelaskan komitmen KOMPAS.com untuk jurnalisme jernih dan fitur Apresiasi Spesial.

Menteri Pendidikan , Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikti) Brian memaparkan pengalamannya terkait pembagian royalti hasil penelitian di Institut Teknologi Bandung (ITB). Menurutnya, di ITB, pembagian royalti antara inventor dan kampus adalah 70 persen untuk inventor dan 30 persen untuk kampus.

Hal ini karena kampus memberikan fasilitas dan dukungan dalam proses penelitian. Namun, Brian menekankan bahwa setiap kampus memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam hal pembagian royalti. Ia juga menjelaskan bahwa pembagian royalti juga tergantung pada kesepakatan antara industri, inventor, dan kampus. Misalnya, jika sebuah kampus bekerja sama dengan industri untuk memproduksi handphone, maka setiap handphone yang terjual dapat memberikan royalti sebesar Rp 1 juta untuk kampus tersebut.

Brian juga membahas tentang pentingnya belajar dari para penerima Penghargaan Nobel. Sejak tahun 1901 hingga kini, Indonesia belum pernah memiliki penerima Nobel. Brian mengakui bahwa mendapatkan Penghargaan Nobel bukanlah hal yang mudah, tetapi ia yakin bahwa dengan ekosistem penelitian yang terus berkembang, Indonesia dapat menghasilkan generasi muda yang bersemangat untuk mengembangkan pengetahuan dan memberikan kontribusi bagi masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa Penghargaan Nobel dapat dijadikan sebagai rujukan dan semangat bersama untuk terus berinovasi dalam bidang pengetahuan dan teknologi.

Brian juga membahas tentang alasan Pertamina belum menyesuaikan harga BBM per 1 Mei 2026. Ia menjelaskan bahwa Pertamina memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam menentukan harga BBM, termasuk faktor ekonomi dan stabilitas masyarakat.

Brian juga mengungkapkan fitur Apresiasi Spesial yang memungkinkan pembaca memberikan dukungan finansial kepada KOMPAS.com. Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi. Brian juga menjelaskan bahwa pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com dan Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.

Ia juga menegaskan bahwa data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com dan KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini





Akuatik Indonesia menggelar FGD di Stadion Akuatik GBK pada 1 Mei 2026 untuk membahas pembentukan Asosiasi Polo Air Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat mendorong prestasi dan pengembangan polo air di Indonesia. Sarman, perwakilan Akuatik Indonesia, menyatakan bahwa pembentukan asosiasi akan memberikan keleluasaan dalam menyusun program, termasuk rencana pembentukan Liga Polo Air Indonesia dan kejuaraan berjenjang. Ia juga menyoroti capaian tim polo air Indonesia yang meraih medali emas pada SEA Games 2019 dan medali perak pada edisi berikutnya. Selain itu, Akuatik Indonesia akan melakukan kajian menyeluruh, termasuk studi tiru ke PSSI, untuk menyusun struktur organisasi hingga tingkat daerah. Pembentukan asosiasi juga diharapkan dapat mendorong munculnya klub-klub baru dan meningkatkan sarana dan prasarana di daerah.

Pesan Mendikti di Hardiknas 2026: Kampus Harus ResponsifBagi Brian, peringatan Hardiknas 2026 juga menegaskan pentingnya partisipasi seluruh elemen bangsa dalam membangun pendidikan.

Kata Mendikti soal Pembekalan LPDP Melibatkan TNISebagian materi dalam agenda pembekalan LPDP disebut akan disampaikan oleh TNI.

Menteri Brian: Masa Depan Indonesia di Tangan Generasi Muda, Terus Belajar dan Bermimpi Besar!Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menekankan pentingnya pendidikan berkelanjutan, keberanian bermimpi besar, dan peran generasi muda dalam membangun masa depan Indonesia saat memimpin upacara Hardiknas 2026. Beliau juga mengajak perguruan tinggi untuk fokus pada riset dan inovasi demi kemandirian bangsa.

Kongres Parlemen GSF 2026 Cetuskan Deklarasi Brussels, Delegasi Indonesia Desak Dunia Bertindak untuk PalestinaIndonesia berpartisipsi dalam Global Sumud Parliamentary Congress yang berlangsung di Brussels, Belgia, Selasa (22/4/2026).

Indonesia Segera Impor Minyak Mentah dari Rusia untuk Perkuat Ketahanan EnergiPemerintah Indonesia akan segera mengimpor minyak mentah dari Rusia sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pasokan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Impor ini merupakan realisasi komitmen impor 150 juta barel hingga akhir 2026.

