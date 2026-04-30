Mendikdasmen Sambangi Rumah Guru SDN Pulo Gebang 11 Korban Kecelakaan KRL

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengunjungi rumah duka Nurlaela, guru SDN Pulo Gebang 11 yang menjadi korban kecelakaan KRL di Stasiun Bekasi Timur. Kemendikdasmen memberikan dukungan moral dan bantuan kepada keluarga korban. BKN juga memastikan pemenuhan hak-hak ASN yang terdampak.

Tragedi kecelakaan kereta api yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam, 27 April 2026, menyisakan duka mendalam, terutama bagi keluarga besar Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pulo Gebang 11.

Salah seorang guru mereka, Nurlaela, menjadi korban dalam insiden nahas tersebut, di mana KRL Commuter Line bertabrakan dengan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek. Kabar duka ini dengan cepat menyebar dan menggugah simpati dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang langsung memberikan perhatian dan dukungan kepada keluarga korban. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, secara pribadi menyambangi rumah duka Nurlaela untuk menyampaikan belasungkawa dan memberikan dukungan moral kepada keluarga yang ditinggalkan.

Kunjungan ini dilakukan bersama dengan Direktur SD dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Melalui akun Instagram resmi @kemendikdasmen, Kemendikdasmen menyampaikan doa agar almarhumah Nurlaela diterima amalnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, Kemendikdasmen juga memberikan bantuan kepada keluarga yang ditinggalkan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas. Ungkapan duka cita dan harapan agar keluarga diberikan kekuatan serta ketabahan juga turut disampaikan.

Insiden ini menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan dan kewaspadaan dalam setiap perjalanan, serta perlunya peningkatan keamanan sistem perkeretaapian di Indonesia. Nurlaela, yang memiliki jabatan fungsional sebagai Guru Ahli Pertama di SDN Pulo Gebang 11, Jakarta Timur, dikenal sebagai sosok pendidik yang berdedikasi dan penuh semangat. Ia baru saja menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tiga bulan sebelum kejadian tragis ini.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga turut memberikan respons cepat dengan berkoordinasi bersama PT Taspen untuk memastikan seluruh hak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdampak kecelakaan ini terpenuhi sesuai dengan ketentuan manajemen ASN. Kepala BKN, Zudan Arief, menyampaikan belasungkawa mendalam mewakili seluruh ASN di Indonesia dan menegaskan komitmen negara untuk memberikan perlindungan dan penghargaan kepada ASN yang menjadi korban dalam insiden ini. BKN memastikan bahwa hak-hak Nurlaela sebagai ASN akan dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk hak-hak keluarga yang ditinggalkan.

Kecelakaan ini bukan hanya kehilangan bagi keluarga dan sekolah, tetapi juga kehilangan sumber daya manusia yang berharga bagi bangsa dan negara. Dukungan dan perhatian dari berbagai pihak diharapkan dapat memberikan kekuatan bagi keluarga Nurlaela untuk menghadapi masa sulit ini. Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat terus meningkatkan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa di masa depan, demi keselamatan bersama





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Update Kecelakaan KA vs KRL di Stasiun Bekasi Timur: 106 Korban dan Rencana Normalisasi Layanan KRLUpdate kecelakaan KA Bekasi Timur: 106 korban (15 meninggal) terjadi. Layanan KRL segera normal kembali setelah clearance KNKT. Simak detilnya di sini.

Usulan Pemindahan Gerbong Wanita KRL Setelah Tabrakan Argo Bromo - KRLSetelah tabrakan maut antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur, Menteri PPPA mengusulkan pemindahan gerbong wanita ke tengah rangkaian untuk meningkatkan keamanan. Usulan ini mendapat tanggapan berbeda dari Menko Bidang Infrastruktur yang menekankan pentingnya perbaikan sistem transportasi secara keseluruhan.

TASPEN beri santunan untuk guru korban kecelakaan kereta di BekasiPT TASPEN (Persero) menyerahkan santunan kepada ahli waris dari seorang guru salah satu SD Negeri di kawasan Pulo Gebang, Jakarta Timur, yang menjadi korban ...

Guru Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Terima Kenaikan Pangkat dan Hak PensiunNurlaela, Guru SDN Pulo Gebang 11 Jakarta Timur yang menjadi korban tewas dalam kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur mendapatkan kenaikan pangkat dan hak pensiun

Nurlaela, Guru SD Negeri Korban Kecelakaan KRL Dapat Pangkat AnumertaBKN memberikan kenaikan pangkat anumerta bagi Nurlaela, guru SD Pulo Gebang 11 yang menjadi korban kecelakaan KRL pada Senin, (27/4/2026).

Polisi Periksa Saksi Kecelakaan KRL vs KA Argo Bromo Anggrek di BekasiPolisi menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi terkait kecelakaan maut antara KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur. Dugaan kelalaian manusia dan gangguan sistem menjadi fokus penyidik. Insiden berawal dari kecelakaan antara KRL dengan taksi listrik di perlintasan Ampera akibat korsleting. Korlantas Polri menggunakan metode TAA untuk analisis akurat. Salah satu korban, Guru SDN Pulo Gebang 11, mendapatkan kenaikan pangkat dan pensiun.

