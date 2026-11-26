Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyoroti kehadiran tiga tahun berturut-turut Presiden Prabowo Subianto sebagai bukti nyata peningkatan kesejahteraan guru di seluruh Indonesia.

Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2026 resmi digelar dengan agenda puncak yang berlangsung di Sentul International Circuit Centre (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini menarik perhatian nasional karena dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta sejumlah menteri kabinet. Acara yang dilaksanakan pada Kamis, 26 November 2026, ini menjadi momen penting bagi para pendidik di seluruh penjuru negeri untuk merasakan apresiasi langsung dari pimpinan negara tertinggi.

Kehadiran Tiga Tahun Berturut-Turut Prabowo

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyampaikan laporan kegiatan dalam rangka puncak peringatan Hari Guru Nasional 2026. Dalam sambutannya, Abdul Mu'ti secara eksplisit mengapresiasi komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto dalam memajukan serta meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan para guru di Indonesia. Ia menyoroti fakta bahwa Presiden Prabowo hadir secara fisik di puncak peringatan HGN selama tiga tahun berturut-turut. Kehadiran konsisten ini dianggap Abdul Mu'ti sebagai bukti nyata dari rasa cinta Presiden kepada para guru yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, langkah konkret ini menunjukkan keseriusan pemerintahan saat ini dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidikan nasional secara berkelanjutan.

Also read Bertemu Prabowo di Forum APEC 2026, Perusahaan China Komitmen Kembangkan Riset Nutrisi di Indonesia

Agenda Apresiasi dan Inspirasi Nasional

Mendikdasmen Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa puncak peringatan Hari Guru Nasional bukan sekadar ritual tahunan biasa, melainkan momen strategis untuk memberikan apresiasi dan inspirasi kepada para guru. Acara ini dirancang sebagai wadah bagi para pendidik yang telah mendarmabaktikan diri dalam proses mendidik, mencerdaskan, dan membentuk kepribadian generasi bangsa. Selain itu, acara ini berfungsi sebagai platform pertemuan antar guru dari berbagai daerah di Indonesia. Interaksi sosial ini memungkinkan para pendidik mendapatkan pengalaman berharga dalam berbagi praktik baik dan berinteraksi dengan sejawat dari latar belakang yang beragam. Abdul Mu'ti menekankan bahwa tujuan paling utama dari agenda ini adalah agar para guru mendapatkan pencerahan langsung dari Presiden sebagai bekal moral dan intelektual mereka untuk terus mengabdi.

Tiba di SICC Ditemani Pejabat Tinggi Negara

Presiden Prabowo Subianto tiba di lokasi Sentul International Convention Center sekitar pukul 15.40 WIB pada sore hari. Kedatangan kepala negara tersebut disambut langsung oleh Mendikdasmen Abdul Mu'ti yang bertindak sebagai penyelenggara utama kegiatan. Dalam rangkaian acara yang mengusung tema "Guru Hebat, Indonesia Kuat" tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi negara. Di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono serta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Kehadiran para pejabat tersebut menunjukkan tingkat urgensi dan perhatian tinggi pemerintah terhadap sektor pendidikan dan kesejahteraan tenaga kependidikan di Indonesia.

Advertisement

Reaksi Ribuan Guru dan Suasana Acara

Lebih dari ribuan guru dan tenaga kependidikan memenuhi ruang acara untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Suasana di dalam venue dipenuhi oleh semangat antusias ketika para guru memberikan tepuk tangan meriah serta seruan memanggil nama Presiden Republik Indonesia. Menyambut reaksi hangat dari para pendidik, Presiden Prabowo membalas sambutan tersebut dengan memberikan salam hormat. Selain itu, Presiden juga berkesempatan menyalami sejumlah guru yang duduk di barisan depan, menciptakan interaksi personal yang hangat dan menyentuh hati para hadirin.

Dampak Jangka Panjang terhadap Sektor Pendidikan

Kehadiran dan pernyataan resmi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti serta dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal positif bagi ekosistem pendidikan nasional. Program peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru yang telah digencarkan selama tiga tahun terakhir menunjukkan hasil berupa meningkatnya moral dan motivasi para pendidik. Hal ini diharapkan dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas belajar mengajar di berbagai jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dengan adanya dukungan politik dan sumber daya dari tingkat tertinggi, para guru di seluruh Indonesia diharapkan dapat terus memberikan pendidikan yang berkualitas untuk masa depan bangsa yang lebih cerah.