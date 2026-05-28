Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Pembangunan SMA Negeri 4 Manokwari Ditargetkan Rampung dalam 6 Bulan

Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan pembangunan infrastruktur SMA Negeri 4 Manokwari, Papua Barat, ditargetkan rampung selama enam bulan. Pembangunan tersebut menggunakan sistem swakelola yang bertujuan menyerap tenaga kerja lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Menurut Mendikdasmen Abdul Mu'ti, program revitalisasi dan pembangunan unit sekolah baru telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perputaran ekonomi lokal. Hasil riset LP3ES menunjukkan bahwa program tersebut telah menyerap kebutuhan tenaga kerja sebanyak 250.000 orang pada tahun 2025. Dengan demikian, program tersebut dapat berdampak signifikan terhadap perputaran ekonomi di tingkat lokal. Mendikdasmen Abdul Mu'ti berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah dan semua elemen masyarakat agar pelaksanaan pembangunan SMA Negeri 4 Manokwari dapat terselesaikan lebih cepat dari target waktu yang telah ditentukan.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengalokasikan anggaran Rp8,1 miliar untuk mendukung pembangunan infrastruktur SMA Negeri 4 Manokwari. Pembangunan infrastruktur SMA Negeri 4 Manokwari diharapkan dapat memberikan manfaat langsung melalui keterlibatan masyarakat lokal dan meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan pendidikan. Mendikdasmen Abdul Mu'ti juga menekankan bahwa program revitalisasi dan pembangunan unit sekolah baru tidak hanya fokus pada peningkatan infrastruktur, tetapi juga memberikan manfaat langsung melalui keterlibatan masyarakat lokal





