Mendikdasmen Abdul Mu'ti Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Tetap Berlanjut

Mendikdasmen Abdul Mu'ti memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berlanjut dengan skema baru, membuka peluang kantin sekolah terlibat. Program ini akan tetap berjalan dengan beberapa penyesuaian signifikan dalam pelaksanaannya untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan program.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti memastikan Program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) tetap berlanjut dengan skema baru, membuka peluang kantin sekolah terlibat. Simak detail penyesuaian dan tujuan penting program ini.

(AntaraNews) menyatakan bahwa program ini akan tetap berjalan, namun dengan beberapa penyesuaian signifikan dalam pelaksanaannya. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan program, serta memastikan makanan yang disalurkan benar-benar bergizi dan aman bagi peserta didik.

Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, pada Sabtu (13/6), Abdul Mu'ti mengumumkan bahwa sekitar 43,4 juta dari total 53,5 juta murid di Indonesia, atau sekitar 80,94 persen, mengharapkan program MBG tetap dilanjutkan. Angka ini menunjukkan tingginya antusiasme dan kebutuhan siswa terhadap program penyediaan makanan bergizi gratis. Data penerima MBG saat ini telah terintegrasi secara komprehensif dengan Data Pokok Pendidikan (Meskipun program ini akan terus berlanjut, pemerintah berencana untuk mengubah skema penyaluran agar lebih tepat sasaran dan efisien.

Penyesuaian ini termasuk kemungkinan melibatkanPemerintah akan melakukan perubahan skema penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar bantuan dapat tersalurkan lebih tepat sasaran. Sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan MBG mungkin tidak lagi menjadi penerima program, sementara sekolah dengan siswa yang lebih membutuhkan akan mendapatkan prioritas utama. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan memastikan manfaat program dirasakan oleh mereka yang paling memerlukan.

Selain penyesuaian prioritas sekolah, mekanisme penyediaan makanan juga tidak lagi harus seluruhnya melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mendikdasmen Abdul Mu'ti membuka peluang agar sebagian pelaksanaan MBG dapat dilakukan melalui dapur atau kantin sekolah. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas lebih dalam penyediaan makanan, sekaligus mendukung ekonomi lokal di sekitar lingkungan sekolah. Pelibatan kantin sekolah dalam Program Makan Bergizi Gratis akan tetap berada di bawah koordinasi dan supervisi ketat dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Hal ini penting untuk memastikan standar kualitas gizi dan keamanan pangan tetap terjaga. Badan Gizi Nasional sendiri merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk pada Agustus 2024 untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional, termasuk program makan siang gratis. Dengan demikian, setiap makanan yang disajikan kepada siswa akan memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan, mencegah risiko keracunan, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan bahwa sejumlah kasus keracunan makanan yang sempat terjadi tidak akan menjadi alasan untuk menghentikan Program Makan Bergizi Gratis secara keseluruhan. Insiden tersebut justru menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur penyedia makanan yang bermasalah. Pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan program penting ini hanya karena beberapa kasus yang dapat diatasi dengan perbaikan sistem. Langkah yang akan diambil adalah evaluasi ketat terhadap dapur penyedia makanan yang terbukti bermasalah.

Abdul Mu'ti menjelaskan, jika ada kasus keracunan, yang dihentikan adalah dapur yang tidak memenuhi standar untuk dievaluasi, sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baik akan tetap melanjutkan operasionalnya. Bahkan, dapur yang tidak memenuhi standar dapat dicabut izin operasionalnya sebagai bentuk sanksi tegas. Pengawasan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) akan diperkuat untuk memastikan semua penyedia makanan mematuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Sistem pengawasan yang lebih ketat ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kasus keracunan di masa mendatang.

Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap program MBG dapat tetap terjaga, dan siswa dapat menerima makanan bergizi tanpa kekhawatiran. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai bagian penting dari upaya pemerintah dalam membangun kualitas generasi muda Indonesia. Abdul Mu'ti menekankan bahwa pembangunan generasi tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada kesehatan dan pemenuhan gizi. Gizi yang cukup dan seimbang merupakan fondasi utama bagi perkembangan fisik dan kognitif anak-anak.

Mendikdasmen menyatakan bahwa generasi muda harus dibangun baik dari sisi akademik maupun fisiknya. Fisik yang kuat dan sehat dibangun melalui program seperti MBG, yang memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang diperlukan. Dengan fisik yang prima, anak-anak Indonesia diharapkan dapat tumbuh sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan, baik di tingkat nasional maupun global





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