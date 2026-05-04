Mendikdasmen Abdul Mu'ti Dipuji P2G Atas Keberhasilan Percepatan Sertifikasi Guru

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memberikan apresiasi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti atas keberhasilan mempercepat sertifikasi guru. P2G juga menyoroti wacana penutupan program studi yang dianggap kurang relevan oleh Kemdiktisaintek.

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti telah menunjukkan keberhasilan signifikan dalam mempercepat proses sertifikasi guru di seluruh Indonesia. Pencapaian ini mendapat apresiasi tinggi dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru ( P2G ), yang memberikan pujian atas dedikasi dan efektivitas kepemimpinan Mendikdasmen Mu'ti.

P2G secara khusus mengapresiasi kinerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) dalam kurun waktu satu tahun terakhir, di mana akselerasi pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan bagi para guru telah berhasil dilakukan. Koordinasi nasional P2G, Satriwan Salim, mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik sangatlah mencolok. Angka tersebut meningkat dari 1,9 juta guru menjadi sekitar 2,7 juta guru saat ini.

Hal ini menunjukkan kenaikan signifikan dari 65% menjadi 92%, yang berarti kurang lebih 800 ribu guru telah berhasil menyelesaikan PPG Dalam Jabatan selama satu tahun masa kepemimpinan Abdul Mu'ti. Satriwan menekankan bahwa kemajuan ini merupakan hasil kerja keras dan kepemimpinan yang efektif dari Mendikdasmen Abdul Mu'ti beserta jajaran Kemdikdasmen. Mereka berhasil mengakselerasi proses, merelaksasi aturan administrasi yang sebelumnya rumit, dan menyederhanakan proses PPG Dalam Jabatan yang dulunya sangat sulit dan memakan waktu lama, bahkan seringkali dibandingkan dengan antrean haji.

Dengan memiliki sertifikat pendidik, guru akan berhak menerima tunjangan profesi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Lebih dari itu, sertifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas pengajaran guru secara keseluruhan, sehingga berdampak positif pada kualitas pendidikan di Indonesia. Selain apresiasi terhadap keberhasilan sertifikasi guru, P2G juga menyoroti wacana dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mengenai evaluasi dan potensi penutupan program studi yang dianggap kurang relevan dengan kebutuhan industri.

P2G menilai bahwa rencana kebijakan ini terkesan prematur dan merupakan diagnosis yang kurang tepat terhadap permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia. Kepala Litbang Pendidikan P2G, Feriyansyah, menegaskan bahwa akar permasalahan pendidikan tinggi nasional bukanlah terletak pada jumlah program studi yang tersedia, melainkan pada kegagalan negara dalam membangun sinkronisasi yang efektif antara tata kelola pendidikan tinggi, distribusi mahasiswa, dan kesiapan ekosistem industri nasional.

Menurut Feriyansyah, tanpa adanya sinkronisasi yang baik, penutupan program studi hanya akan memperburuk masalah dan tidak akan menyelesaikan akar permasalahan yang ada. Sebaliknya, fokus harus diberikan pada peningkatan kualitas kurikulum, peningkatan relevansi pendidikan dengan kebutuhan industri, dan peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat. P2G menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dalam mengatasi permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia.

Mereka mengusulkan agar pemerintah lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidikan vokasi, pengembangan kerjasama antara perguruan tinggi dan industri, serta peningkatan investasi dalam riset dan pengembangan. Selain itu, P2G juga menggarisbawahi pentingnya peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat, dalam membangun sistem pendidikan tinggi yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan bangsa. Mereka berharap bahwa pemerintah dapat mempertimbangkan kembali wacana penutupan program studi dan lebih fokus pada solusi-solusi yang lebih konstruktif dan berkelanjutan.

Keberhasilan Mendikdasmen dalam mempercepat sertifikasi guru menjadi contoh positif bagaimana kepemimpinan yang efektif dan kebijakan yang tepat dapat memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan di Indonesia. P2G berharap momentum positif ini dapat terus dipertahankan dan diperluas ke seluruh sektor pendidikan, sehingga Indonesia dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif di era globalisasi ini. Peningkatan kesejahteraan guru melalui tunjangan profesi juga diharapkan dapat memotivasi mereka untuk terus meningkatkan kompetensi dan memberikan yang terbaik bagi peserta didik





