Mendikbudristek: Jangan Viral Dulu, Pastikan Riset Laku di Pasaran

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengingatkan para peneliti dan inovator nasional untuk memprioritaskan keberhasilan komersial riset sebelum mengejar popularitas di media sosial. Ia menekankan pentingnya fokus pada penelitian dan pengembangan hingga produk siap dipasarkan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menekankan pentingnya fokus pada keberhasilan komersial sebuah riset sebelum mengejar popularitas di media sosial.

Pesan ini disampaikan saat acara Kick Off Program Bestari Saintek dan Peluncuran Program Semesta Skema Pendanaan APBN Tahun 2026 di Jakarta pada Rabu, 29 April 2026. Menurut Mendiktisaintek Brian, kecenderungan untuk viral sebelum produk riset benar-benar terjual seringkali kontraproduktif. Ia menjelaskan bahwa terlalu cepatnya sebuah prototipe menjadi viral justru dapat mengalihkan perhatian peneliti dari tugas utama mereka, yaitu mengembangkan riset hingga siap dipasarkan.

Peneliti bisa menjadi terlalu sibuk menanggapi perhatian publik dan undangan menjadi narasumber, sehingga waktu dan energi mereka tersita untuk hal-hal yang kurang produktif. Mendiktisaintek Brian memberikan contoh para peraih Nobel sebagai inspirasi. Para ilmuwan hebat ini tidak dikenal melalui viralitas, melainkan melalui dedikasi dan kerja keras mereka dalam penelitian. Popularitas mereka datang setelah penghargaan Nobel diberikan, sebagai pengakuan atas kontribusi ilmiah yang signifikan.

Oleh karena itu, ia menyarankan para peneliti Indonesia untuk tetap fokus dan tekun dalam penelitian mereka, yakin bahwa kesuksesan akan datang pada waktunya. Ia menekankan bahwa konsistensi dan dedikasi adalah kunci utama dalam menghasilkan riset yang berdampak. Lebih lanjut, Mendiktisaintek Brian mengapresiasi para peneliti di berbagai perguruan tinggi yang terus menerus melakukan riset tanpa mengharapkan publisitas yang luas. Ia menganggap mereka sebagai penggerak utama kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.

Para dosen dan peneliti yang bekerja keras di balik layar adalah aset berharga bagi perguruan tinggi dan negara. Untuk mendukung semangat para peneliti, Kemendikbudristek telah menjalin kerja sama erat dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dukungan penuh dari LPDP akan dimanfaatkan untuk mempercepat proses hilirisasi riset di Indonesia. Hilirisasi ini bertujuan untuk mengubah hasil penelitian menjadi produk atau layanan yang dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang nyata.

Mendiktisaintek Brian optimis bahwa dengan dukungan yang tepat, perguruan tinggi dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, memunculkan industri-industri inovatif, dan menciptakan lapangan kerja baru. Ia berharap, dalam waktu dekat, Indonesia akan menyaksikan lahirnya banyak industri baru yang berbasis pada hasil riset dan inovasi. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional.

Dengan fokus pada riset yang berkualitas dan berorientasi pada pasar, Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya di tingkat global dan mewujudkan kemajuan yang berkelanjutan. Kemendikbudristek juga akan terus berupaya menciptakan iklim yang kondusif bagi para peneliti, termasuk memberikan insentif dan fasilitas yang memadai





