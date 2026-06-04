Mendagri Tito Karnavian Tinjau Langsung Program BSPS di Bantul, Tekankan Pentingnya Pembangunan Hunian di daerah Perbatasan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama sejumlah pejabat DPR dan BPS meninjau kondisi rumah tidak layak huni di Bantul. Program Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (BSPS) tidak hanya menyasar daerah perkotaan dan perdesaan tetapi juga daerah perbatasan guna memperkuat pertahanan negara.

Peninjauan juga dilakukan bersama Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya, Kepala BPS Amalya Adininggar Widyasanti, serta pejabat terkait lainnya.

Rombongan meninjau langsung kondisi rumah salah satu warga penerima bantuan. Rumah tersebut berdinding anyaman bambu yang telah lapuk serta berlantaikan tanah. Rumah itu juga hanya berdiri di atas fondasi berupa barisan batu tanpa semen. Kondisi ini menunjukkan bahwa rumah tersebut berdiri tidak terlalu kokoh.

Penerima bantuan tersebut juga terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Berdasarkan dialog Mendagri dengan penghuni rumah, diketahui bahwa rumah itu telah ditempati sejak tahun 1984 dan belum pernah tersentuh bantuan. Mendagri bersyukur karena rumah tersebut akan segera dibangun melalui Program Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (BSPS). Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menjelaskan bahwa program tersebut tidak hanya menyasar rumah tidak layak huni di daerah perdesaan maupun perkotaan.

Namun, program tersebut juga menyasar rumah tidak layak huni di daerah perbatasan. Ia menegaskan, pembangunan rumah tidak layak huni di daerah perbatasan bukan hanya untuk pemerataan pembangunan. Namun, kebijakan ini bertujuan memperkuat pertahanan negara di daerah perbatasan melalui penguatan rasa cinta Tanah Air masyarakat setempat. Mendagri mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Marsekal Hadi Tjahjanto sudah mengalokasikan anggaran untuk 15.000 unit rumah di daerah perbatasan.

Ada lebih dari 40 kabupaten perbatasan yang selama ini mungkin jarang tersentuh program serupa. Ia juga menceritakan bahwa dirinya bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengunjungi langsung rumah tidak layak huni di daerah perbatasan. Salah satu daerah tersebut adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) yang belum lama ini diterjang banjir bandang sehingga merusak sejumlah rumah. Menurutnya, ratusan rumah rusak akibat banjir bandang di Sitaro.

Pemerintah telah melakukan kunjungan ke lokasi dan program BSPS akan merehabilitasi hampir 600 rumah di sana, yang saat ini prosesnya sedang berjalan. Sebagai informasi, selain meninjau rumah tidak layak huni di Kabupaten Bantul, rombongan juga berdialog secara virtual dengan sejumlah penerima bantuan BSPS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kesempatan itu juga dilakukan peresmian secara simbolis pelaksanaan Program BSPS di Daerah Istimewa Yogyakarta





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BSPS Rumah Tidak Layak Huni Daerah Perbatasan Mendagri Tito Karnavian Program Perumahan Rakyat

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