Mendagri Tito Karnavian Tegaskan Tidak Urus Kepolisian Sejak Pensiun 2019

Mendagri Tito Karnavian membantah ikut campur dalam urusan Polri sejak pensiun dari Kapolri pada 2019. Ia menyatakan fokus penuh pada tugas sebagai Mendagri dan Kepala SATGAS Rehabilitasi Pascabencana di Sumatera di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara tegas menyatakan bahwa dirinya telah berhenti total dari segala urusan kepolisian sejak pensiun dari jabatan Ketua Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Kapolri) pada tahun 2019. Pernyataan ini dilontarkan langsung oleh Tito saat berada di Istana Kepresidenan Republik Indonesia, Jakarta, pada Senin, 9 November 2026, untuk mengklarifikasi posisinya terkait dinamika internal kepolisian saat ini.

Klarifikasi Posisi Jauh dari Polri

Tito Karnavian menekankan bahwa sejak tahun 2019, dirinya telah menyatakan pensiun baik dari institusi kepolisian maupun dari jabatannya sebagai Kapolri. Ia menegaskan bahwa ia sama sekali tidak pernah lagi ikut campur dalam urusan-urusan kepolisian hingga saat ini. Penegasan ini disampaikan sebagai respons atas berbagai spekulasi publik yang mengaitkan kedekatan pribadinya dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan yang menimpa Presiden Prabowo Subianto, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan publik terkait peran mantan tokoh kepolisian tersebut.

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Kewajiban Seimbang Sebagai Mendagri

Menjelaskan alasan di balik pernyataannya, Tito Karnavian menegaskan bahwa seluruh fokus dan tenaganya sekarang tersita sepenuhnya oleh tugas-tugasnya yang sangat padat sebagai Mendagri. Ia menyatakan bahwa tugas tersebut telah menyita waktunya secara luar biasa dengan kegiatan yang sangat banyak dan menuntut perhatian penuh. Ia menerima amanah kepercayaan tersebut dan berkomitmen untuk menjalankannya dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak menyisakan ruang untuk ikut serta dalam urusan internal kepolisian yang menjadi wewenang pihak terkait.

Latar belakang jabatan Tito Karnavian sebagai Mendagri bermula saat ia dipercaya oleh Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), untuk duduk di dalam kabinet pemerintahan pada periode kedua. Jabatan strategis ini kemudian berlanjut hingga saat ini, di mana ia tetap dipercaya untuk memimpin Kementerian Dalam Negeri di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan konsistensi kepercayaan politik dari pimpinan negara saat ini.

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Beban Ganda dan Pengawasan Polri

Di luar kewajiban utamanya sebagai Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian juga menjabarkan bahwa dirinya saat ini dipercaya untuk menjalankan tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi Pascabencana di Sumatera. Kewajiban ganda ini semakin memperkuat posisinya sebagai birokrat sipil yang sibuk dengan program pembangunan dan penanganan bencana, jauh dari ranah operasional kepolisian. Ia juga menekankan bahwa untuk urusan kepolisian saat ini, telah ada struktur dan pihak-pihak yang bertanggung jawab langsung untuk mengawasinya tanpa intervensi dari mantan pejabat seperti dirinya.

Pernyataan Tito Karnavian ini datang di tengah masa jabatan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana stabilitas keamanan nasional dan integritas aparat penegak hukum menjadi sorotan utama. Dengan tegas membatasi diri dari ranah kepolisian, Tito ingin menunjukkan bahwa dirinya hanya fokus pada pelaksanaan tugas kedinasan sebagai kepala kementerian dan pemimpin Satgas rehabilitasi, menjauhkan dirinya dari polemik politik yang sedang melanda institusi kepolisian saat ini.