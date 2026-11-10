Mendagri Tito Karnavian Soroti Rencana Pengibaran Bendera Merah Putih di Nagan Raya

Mendagri Tito Karnavian menyebut rencana pengibaran Bendera Merah Putih di Nagan Raya pada Rabu (11/11) untuk memperkuat keutuhan NKRI.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan rencana Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, untuk membentangkan Bendera Merah Putih pada Rabu (11/11/2026). Pernyataan itu disampaikan Tito di Kompleks Sekolah Rakyat Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, pada Selasa (10/11/2026) malam, sebagai bagian dari upaya memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tito datang ke Nagan Raya bersama rombongan dan tiba melalui Bandar Udara Cut Nyak Dhien Nagan Raya pada Selasa (10/11/2026) sore menjelang petang. Sesaat setelah tiba, ia bersama rombongan menunaikan shalat di Masjid Agung Baitul 'Ala, yang dikenal sebagai Masjid Giok Aceh, di Kompleks Perkantoran Suka Makmue.

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Gagasan Pengibaran Bendera dan Target Rekor

Gagasan pengibaran Bendera Merah Putih berasal dari Bupati Nagan Raya Teuku Raja Keumangan. Menurut Tito, Bupati ingin menunjukkan bahwa Aceh tidak terpisahkan dari NKRI.

Tito menyebut informasi yang ia peroleh menunjukkan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI). Kegiatan itu juga ditargetkan memecahkan rekor Guinness World Records (GWR).

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Tito menilai rencana tersebut luar biasa dan menjadi momentum untuk memperkuat nilai kebangsaan. Ia juga menyebut kegiatan ini dapat mempererat hubungan antara masyarakat Nagan Raya dan memperkuat sinergi masyarakat dengan pemerintah untuk mempercepat pembangunan di kawasan pengembangan barat Aceh.

Pandangan Pejabat tentang Semangat Membangun Daerah

Tito menilai Teuku Raja Keumangan memiliki semangat besar untuk membangun Nagan Raya. Ia menyinggung keberadaan Masjid Giok yang menurutnya belum banyak dikenal di Indonesia.

Dalam keterangannya, Tito juga menyatakan bahwa nama Nagan Raya mungkin belum banyak diketahui masyarakat. Pernyataan ini menjadi alasan di balik upaya pemerintah daerah memperkenalkan wilayah tersebut melalui kegiatan berskala nasional.

Dalam kunjungan yang sama, Tito didampingi Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah, dan Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kemendagri Safrizal ZA. Kehadiran para pejabat tersebut tercatat dalam dokumentasi keterangan pers di Nagan Raya.

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Dampak Bagi Investasi dan Perekonomian Daerah

Pemerintah daerah berharap kegiatan pengibaran Bendera Merah Putih dapat memperkenalkan Kabupaten Nagan Raya ke kancah nasional maupun internasional. Promosi ini diharapkan dapat menarik minat investor.

Selain menarik investor, kegiatan tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian daerah. Hingga berita ini ditulis, sumber yang dirujuk tidak memuat rincian jadwal acara secara lebih lanjut selain rencana pembentangan pada Rabu (11/11/2026).