Mendagri Tito Karnavian Berduka atas Wafatnya Ryamizard Ryacudu dan Ungkap Perkembangan Pemulihan Pascabencana di Sumatera

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan belasungkawa atas wafatnya mantan Menhan Ryamizard Ryacudu di kediamannya di Cikeas. Ia juga memberikan update terkini mengenai pemulihan pascabencana di Sumatera yang meliputi rehabilitasi infrastruktur dan distribusi bantuan.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya mantan Menteri Pertahanan, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu , pada Minggu 31 Mei 2026 di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

Tito hadir langsung ke rumah duka di Kompleks Puri Wira Bhakti, Cikeas, Bogor, untuk menyampaikan belasungkawa. Dalam kesempatan tersebut, Tito mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan menyatakan bahwa kepergian Ryamizard adalah kehilangan besar bagi bangsa Indonesia. Menurut Tito, almarhum adalah sosok yang sangat dihormati, tidak hanya di kalangan militer tetapi juga di masyarakat Sumatera bagian selatan. Tito yang berasal dari Palembang mengaku sering berdiskusi dengan almarhum mengenai berbagai hal, termasuk urusan kampung halaman.

Ryamizard dikenal sebagai tokoh yang memiliki pengaruh kuat di Sumatera Selatan dan Lampung. Selama kariernya, ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dari tahun 2002 hingga 2004, kemudian menjadi Menteri Pertahanan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dilanjutkan pada periode pertama Presiden Joko Widodo. Dalam masa tugasnya, Ryamizard dikenal sebagai tokoh yang vokal dalam isu pertahanan dan keamanan, serta aktif dalam penanganan terorisme. Ia juga sering menekankan pentingnya ketahanan nasional dan bela negara.

Almarhum meninggalkan seorang istri, Nora Tristyana, dan tiga anak. Berbagai kalangan, termasuk tokoh politik dan militer, turut menyampaikan rasa duka. Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyebut Ryamizard sebagai sahabat dan guru yang selalu memberikan nasihat bijak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan bahwa Ryamizard adalah sosok yang teguh dalam menjaga kedaulatan negara.

Tito Karnavian menambahkan bahwa almarhum adalah teladan dalam pengabdian kepada negara. Ia mengajak masyarakat untuk mendoakan almarhum agar diterima di sisi Allah SWT. Prosesi pemakaman rencananya akan dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan upacara militer. Keluarga berharap agar doa dan penghormatan terakhir dapat diberikan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Selamat jalan, Jenderal Ryamizard Ryacudu, jasamu akan terus dikenang. Selain menyampaikan duka, Mendagri Tito juga mengungkapkan kabar terbaru mengenai pemulihan pascabencana di Sumatera. Ia menyebutkan bahwa pemerintah terus berupaya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana alam beberapa waktu lalu. Bantuan logistik dan perbaikan infrastruktur terus dilakukan secara bertahap.

Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan dana khusus untuk pemulihan di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung. Ia juga mengimbau pemerintah daerah untuk tetap sigap dan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar penanganan bencana berjalan efektif. Tito berharap masyarakat dapat bersabar dan tetap bersemangat dalam menghadapi masa pemulihan. Ditambahkan bahwa dukungan dari pusat terus mengalir dan pemerintah berkomitmen untuk memastikan warga terdampak mendapatkan hak-haknya, termasuk tempat tinggal sementara dan akses pendidikan bagi anak-anak.

Pemulihan pascabencana ini menjadi prioritas utama Kementerian Dalam Negeri bersama kementerian terkait. Tito menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa Sumatera akan bangkit kembali lebih kuat dari sebelumnya





