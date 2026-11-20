Kementerian Dalam Negeri melalui Mendagri Tito Karnavian menyerahkan penghargaan kepada daerah berprestasi di wilayah Nusa Tenggara dan Maluku pada 20 November 2026 di Jakarta.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi menandai pelaksanaan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch III untuk wilayah Regional Nusa Tenggara dan Maluku pada hari Jumat, tanggal 20 November 2026.

Acara yang berlangsung di Bali Room Kempinski, Jakarta, ini hadir sebagai momentum strategis untuk memotivasi seluruh pemerintah daerah guna meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan nasional sekaligus menghadirkan layanan publik yang berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah. Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa ajang ini bukan sekadar seremonial, melainkan alat pendorong agar setiap pemerintah daerah terus berupaya memberikan yang terbaik bagi warganya.

Mekanisme Penilaian Tiga Kategori Unggulan

Kegiatan apresiasi ini menerapkan tiga kategori penilaian utama yang dirancang untuk mengukur kinerja multidimensi dari setiap pemerintah daerah. Kategori pertama adalah Forum Koordinasi Pimpinan Terbaik, yang diberikan kepada daerah yang dinilai berhasil membangun soliditas dan sinergi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan.

Penghargaan di kategori ini mencerminkan komitmen pimpinan daerah dan seluruh unsur Forkopimda dalam mewujudkan wilayah yang aman, kondusif, dan demokratis sebagai fondasi keberhasilan pembangunan. Kategori kedua fokus pada Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menilai kinerja terbaik dalam penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Penilaian untuk kategori kedua berdasarkan pada capaian perjanjian kinerja kepala dinas dukcapil, indeks kualitas layanan kependudukan pencatatan sipil tahun 2025, serta memperhatikan capaian identitas kependudukan digital (IKD) dan opini Ombudsman RI sebagai penentu peringkat akhir. Kategori ketiga adalah Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, yang menilai kinerja unggul dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara nyata, terukur, dan berkelanjutan.

Standar Kinerja Ekonomi dan Investasi Daerah

Untuk kategori percepatan pertumbuhan ekonomi, penilaian didasarkan pada dua komponen utama yang sangat krusial, yaitu capaian pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2026 dan kepatuhan terhadap pelaksanaan sembilan langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Penghargaan ini memberikan apresiasi atas keberhasilan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat investasi, serta menciptakan lapangan kerja.

Pemerintah pusat juga mendorong daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang terukur dan berdampak langsung. Apresiasi ini menjadi bentuk pengakuan terhadap berbagai praktik baik daerah dalam meningkatkan investasi, pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat secara holistik. Mendagri Tito Karnavian berharap agar penghargaan ini dapat memicu semangat kompetisi sehat antardaerah.

Bagi para pemenang, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan selamat dan berharap mereka semakin semangat lagi dalam menjalankan amanah. Bagi daerah yang belum beruntung meraih penghargaan, beliau berpesan agar terpancing untuk terus berprestasi dan memperbaiki kinerja di masa mendatang. Ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat memberikan ruang bagi semua daerah untuk terus berkembang.

Daftar Penerima Penghargaan Regional

Daerah-daerah yang meraih penghargaan dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch III Regional Nusa Tenggara dan Maluku meliputi Provinsi Maluku sebagai Terbaik II Tingkat Provinsi. Dalam kategori Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumbawa Barat meraih penghargaan Terbaik II Tingkat Kabupaten.

Kota Kupang juga mendapatkan pengakuan sebagai Terbaik II Tingkat Kota. Sementara itu, Kabupaten Halmahera Timur ditetapkan sebagai Terbaik III Tingkat Kabupaten. Di kategori yang sama, Kabupaten Sumbawa Barat kembali muncul dengan predikat Terbaik I Tingkat Kabupaten, menunjukkan dominasi kinerja di bidang administrasi kependudukan.

Kota Tidore Kepulauan meraih penghargaan Terbaik I Tingkat Kota, membuktikan kinerja unggul di sektor layanan sipil. Terakhir, Provinsi Nusa Tenggara Barat juga ditetapkan sebagai Terbaik II Tingkat Provinsi. Daftar penerima ini menjadi referensi bagi daerah lain untuk meniru praktik terbaik yang telah terbukti berhasil meningkatkan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik.