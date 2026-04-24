Mendagri Instruksikan Kepala Daerah Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik di Tengah Polemik

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memerintahkan kepala daerah untuk membebaskan pajak kendaraan listrik, namun aturan ini menuai kritik karena dianggap simpang siur dan berpotensi terkait mismanajemen fiskal. Kebijakan ini muncul di tengah perdebatan mengenai pengenaan pajak untuk kendaraan listrik dan kekhawatiran akan dampaknya terhadap konsumen dan investor.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah untuk menghapuskan pajak kendaraan listrik . Instruksi ini muncul di tengah perdebatan mengenai pengenaan pajak kendaraan bermotor untuk mobil listrik, yang menuai kritik dari sejumlah ekonom.

Para ekonom menilai adanya ketidakjelasan dalam aturan tersebut dan mengaitkannya dengan potensi mismanajemen fiskal di tingkat pusat. Situasi ekonomi global yang tidak stabil, khususnya terkait ketersediaan dan harga energi, serta dukungan terhadap energi terbarukan, menjadi dasar pertimbangan dalam pemberian insentif fiskal berupa pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk Kendaraan Bermotor Listrik berbasis baterai.

Kepala daerah diminta untuk melaporkan implementasi insentif fiskal ini kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, paling lambat tanggal 31 Mei 2026, dengan melampirkan Keputusan Gubernur terkait. Namun, perlu dicatat bahwa peraturan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan Kendaraan Bermotor Berbasis Baterai sebagai pengecualian dari PKB dan BBNKB. Aturan hanya menyatakan bahwa Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan turut dikecualikan dari PKB tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Ketidakjelasan ini memicu berbagai interpretasi dan menimbulkan kekhawatiran akan ketidakpastian bagi konsumen dan investor.

Isu ini mencuat setelah beberapa gubernur mempertimbangkan untuk mengenakan PKB dan BBNKB pada kendaraan listrik, dengan alasan pajak kendaraan merupakan kontribusi penting bagi pembangunan daerah dan menjaga stabilitas fiskal. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, misalnya, menyatakan rencana untuk menarik pajak dari kendaraan listrik. Pemerintah pusat melalui Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwa, menginstruksikan pemerintah daerah untuk tidak menjadikan pajak kendaraan sebagai target utama pendapatan daerah.

Ekonom Universitas Indonesia, Telisa Falianty, menekankan pentingnya kajian yang matang sebelum membuat kebijakan, agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Ia juga menyoroti dampak potensial terhadap kelas menengah yang sudah tertekan oleh berbagai kebijakan pemerintah. Sementara itu, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, dan ekonom Universitas Airlangga menuding adanya mismanajemen fiskal yang berujung pada pembebanan biaya kepada konsumen, pelaku usaha, dan bahkan pemerintah daerah. Mereka berpendapat bahwa daerah membutuhkan penerimaan dari kendaraan listrik akibat efisiensi anggaran yang signifikan di tingkat pusat.

Pengguna kendaraan listrik, seperti Ade, mengungkapkan bahwa peralihan ke mobil listrik selama dua tahun terakhir telah menghemat biaya operasional secara signifikan. Jika sebelumnya Ade menghabiskan lebih dari Rp1 juta per bulan untuk bensin, kini biaya pengisian daya hanya sekitar Rp60.000 hingga Rp70.000 per bulan untuk jarak tempuh yang sama. Meskipun Ade menyadari bahwa insentif PKB dan BBNKB Rp0 tidak akan berlangsung selamanya, ia berharap insentif tersebut dapat berlanjut setidaknya selama lima tahun.

Pengguna lain, Alfin, juga merasakan manfaat penghematan biaya operasional setelah beralih dari mobil berbahan bakar bensin. Ia sebelumnya menghabiskan Rp1,5 juta per bulan untuk bensin. Keduanya menantikan kebijakan yang jelas terkait pajak kendaraan listrik di masa mendatang. Situasi ini terjadi di tengah prediksi bahwa APBN hanya mampu menahan harga BBM subsidi sepanjang 2026 dalam hitungan minggu





