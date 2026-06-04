Mendagri dan Menteri PKP Tinjau Penerima BSPS di Bantul, Target Juga Daerah Perbatasan

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meninjau langsung rumah tidak layak huni yang akan mendapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. Program ini tidak hanya menyasar perkotaan dan perdesaan tetapi juga daerah perbatasan untuk memperkuat pertahanan negara dan rasa cinta Tanah Air.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan serta Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meninjau langsung penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS ) atau bedah rumah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rombongan melakukan peninjfulan pada Kamis dengan mengunjungi rumah salah satu warga yang conditionnya tidak layak huni. Rumah tersebut berbahan anyaman bambu yang sudah lapuk, lantai tanah, serta fondasi berupa batu tanpa semen sehingga tidak kokoh. penghuni tersebut telah tinggal di rumah itu sejak 1984 dan sebelumnya belum pernah mendapat bantuan. Ia terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Tito menyatakan syukur atas rencana pembangunan rumah melalui Program BSPS.

Beliau menjelaskan bahwa program tersebut tidak hanya untuk rumah tidak layak huni di perkotaan dan perdesaan, tetapi juga di daerah perbatasan. Alokasi untuk daerah perbatasan mencapai 15.000 unit dengan lebih dari 40 kabupaten yang sebelumnya kurang terlayani. Tujuan Selain pemerataan pembangunan, program ini juga diharapkan memperkuat pertahanan negara sekaligus menumbuhkan rasa cinta Tanah Air.

Tito juga menuturkan bahwa dirinya dan Menteri PKP sudah meninjau langsung rumah tidak layak huni di daerah perbatasan, salah satunya di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) yang terdampak banjir bandang Merusak ratusan rumah. Program BSPS di Sitaro sekitar 600-an unit rumah sedang dalam pelaksanaan. Selain di Bantul, rombongan juga melakukan dialog virtual dengan penerima BSPS di seluruh DI Yogyakarta dan melaksanakan peresmian simbolis program BSPS di provinsi tersebut.

Peninjauan dihadiri oleh beberapa pejabat termasuk Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya, Kepala BPS Amalya Adininggar Widyasanti, serta pejabat terkait lainnya





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BSPS Mendagri Tito Karnavian Menteri PKP Maruarar Sirait Rumah Tidak Layak Huni Daerah Perbatasan

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