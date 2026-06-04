Mendagri dan Menteri PKP Tinjau Bedah Rumah di Bantul, Fokus pada Daerah Perbatasan

Menteri Dalam Negeri bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman meninjau program BSPS di Bantul, Yogyakarta. Program ini tidak hanya menyasar rumah tidak layak huni di perkotaan dan pedesaan, tetapi juga di daerah perbatasan untuk memperkuat pertahanan negara.

Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS ) atau bedah rumah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).

Peninjauan ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya, Kepala BPS Amalya Adininggar Widyasanti, serta pejabat terkait lainnya. Rombongan menyambangi kediaman salah satu warga penerima bantuan yang kondisinya sangat memprihatinkan. Rumah tersebut berdinding anyaman bambu yang telah lapuk dan berlantaikan tanah. Fondasinya hanya berupa barisan batu tanpa semen, menunjukkan bahwa bangunan tersebut tidak kokoh dan rawan roboh.

Penerima bantuan tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Berdasarkan dialog antara Mendagri dengan penghuni rumah, diketahui bahwa rumah itu sudah ditempati sejak tahun 1984 dan belum pernah mendapatkan bantuan perbaikan sama sekali. Mendagri mengungkapkan rasa syukurnya karena rumah tersebut akan segera dibangun kembali melalui program BSPS.

'Alhamdulillah,' ujar Mendagri saat meninjau lokasi di Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul. Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menjelaskan bahwa program BSPS tidak hanya menyasar rumah tidak layak huni di daerah perdesaan dan perkotaan, tetapi juga mencakup daerah perbatasan. Ia menegaskan bahwa pembangunan rumah tidak layak huni di perbatasan bukan sekadar upaya pemerataan pembangunan, melainkan juga strategi memperkuat pertahanan negara melalui penanaman rasa cinta Tanah Air di kalangan masyarakat setempat.

'Jadi Pak Ara (Menteri PKP) sudah mengalokasikan 15.000 unit untuk daerah perbatasan. Ada lebih dari 40 kabupaten perbatasan yang selama ini jarang tersentuh,' ujar Mendagri. Ia mencontohkan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) yang baru saja dilanda banjir bandang sehingga merusak ratusan rumah. Menurutnya, program BSPS untuk daerah tersebut sudah berjalan dengan alokasi hampir 600 unit rumah.

Selain meninjau langsung, rombongan juga berdialog secara virtual dengan sejumlah penerima bantuan BSPS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara diakhiri dengan peresmian simbolis pelaksanaan program BSPS di wilayah tersebut. Program BSPS merupakan inisiatif pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki rumahnya agar layak huni. Melalui bantuan stimulan, penerima dapat membangun atau merenovasi rumah secara swadaya dengan pendampingan teknis.

Di Yogyakarta, program ini diharapkan dapat mengentaskan kesenjangan perumahan dan meningkatkan kualitas hidup warga. Kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PKP, dan pemerintah daerah menjadi kunci sukses pelaksanaan program. Kunjungan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan bantuan tepat sasaran, terutama bagi warga yang sudah lama menanti perbaikan. Dengan adanya program ini, rumah-rumah tidak layak huni seperti yang ditemui di Bantul akan segera berubah menjadi tempat tinggal yang aman, sehat, dan nyaman bagi penghuninya.

Ke depannya, pemerintah berencana memperluas jangkauan BSPS ke seluruh pelosok negeri, termasuk wilayah perbatasan yang rawan bencana dan minim akses pembangunan





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BSPS Bedah Rumah Perbatasan Mendagri Perumahan

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