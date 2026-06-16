Mendagri dan Menteri PKP Bakal Revisi Definisi MBR dan Hapus Hambatan Domisili untuk Program 3 Juta Rumah

Menteri Dalam Affairs dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sepakat untuk merevisi definisi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menghapus hambatan domisili dalam program perumahan. Revisi ini bertujuan memperluas cakupan penerima program 3 Juta Rumah, termasuk penyesuaian batas pendapatan dari Rp7 juta menjadi Rp8,5 juta per bulan untuk yang belum menikah. Langkah-langkah konkret seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga diimplementasikan untuk mendukung program prioritas nasional tersebut. Peninjauan langsung ke lapangan dilakukan di berbagai wilayah, termasuk Jakarta Barat, Bantul, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara, untuk memastikan program benar-benar menyentuh masyarakat perlu. Mendagri menekankan pentingnya pendekatan langsung tanpa mengandalkan informasi dari belakang meja, serta memastikan program ini berjalan di seluruh daerah sebagaimana dijanjikan Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian Dalam Affairs dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan kerja sama strategis untuk mendukung program prioritas nasional 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam konteks ini, kedua kementeriansepakat untuk merevisi definisi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta menghapus hambatan domisili dalam mengakses program perumahan. Revisi definisi MBR akan menyesuaikan batas pendapatan, khususnya untuk kelompok yang belum menikah, dari Rp7 juta menjadi Rp8,5 juta per bulan. Penyesuaian ini diharapkan dapat memperluas jangkauan program dan menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan. Selain itu, akan dibuat dasar hukum agar masyarakat tidak terikat oleh KTP domisili saat mengajukan permohonan bantuan perumahan.

Langkah ini兼任 oleh Menteri Dalam Affairs dan Menteri PKP Maruarar Sirait setelah melakukan koordinasi bersama para kepala daerah dan mengeluarkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR. Mendagri menegaskan bahwa daerah tidak perlu khawatir akan kemungkinan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena pada tahun berikutnya mereka tetap dapat menerima pajak bumi dan bangunan (PBB).

Ia menjelaskan bahwa jika tanah kosong dipungut pajak ringan, namun jika ada bangunan di atasnya maka akan memberikan kontribusi lebih besar, sehingga ekonomi tetap berputar. Untuk memastikan implementasi di lapangan, Mendagri dan Menteri PKP melakukan peninjauan langsung ke berbagai lokasi. Kunjungan terbaru dilakukan di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, yang dihadiri juga oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan sejumlah pejabat lainnya.

Di lokasi, Mendagri menyoroti kondisi hunian tidak layak, seperti rumah kecil yang dihuni oleh 10 orang. Ia menekankan pentingnya pendekatan langsung ke masyarakat, bukan hanya berdasarkan laporan atau dari balik meja. Peninjauan ini juga telah dilakukan di Bantul (DI Yogyakarta), Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, hingga wilayah perbatasan di Sulawesi Utara. Mendagri menilai program 3 Juta Rumah adalah program yang tokcer dan menyentuh rakyat kecil, sesuai visi Presiden Prabowo.

Ia memastikan program ini akan berjalan di seluruh daerah dengan dukungan berbagai instansi terkait. Dalam kesempatan lain, Menteri PKP Maruarar Sirait juga aktif mendorong gotong royong renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Jakarta sebagai bagian dari upaya mengurangi kesenjangan sosial. Di tingkat regional, Menteri PKP meminta Kepala Daerah mempermudah pengurusan Rumah Subsidi MBR, khususnya di Jawa Timur yang masih rendah realisasinya.

Program 3 Juta Rumah diharapkan dapat menjadi solusi nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah memiliki tempat tinggal yang layak, tanpa hambatan administratif seperti domisili, dan dengan dukungan insentif fiskal dari pemerintah





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Program 3 Juta Rumah Mendagri Menteri PKP MBR Hapus Hambatan Domisili

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