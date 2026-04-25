Mendagri Ajak Kepala Daerah dan Tokoh Sumbagsel Rumuskan Program Prioritas 2027-2029

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengajak kepala daerah dan tokoh Sumbagsel untuk menyusun program prioritas konkret yang dapat direalisasikan pada periode 2027-2029, menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, secara aktif mengajak para kepala daerah dan tokoh-tokoh terkemuka yang berasal dari wilayah Sumatera Bagian Selatan ( Sumbagsel ) untuk bersama-sama merumuskan program- program prioritas yang sangat konkret dan memiliki potensi tinggi untuk direalisasikan dalam rentang waktu 2027 hingga 2029.

Seruan ini disampaikan langsung oleh Menteri Tito dalam acara Halalbihalal yang dihadiri oleh masyarakat perantau Sumbagsel di Griya Agung pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2026. Acara ini tidak hanya berfungsi sebagai ajang silaturahmi yang mempererat tali persaudaraan, tetapi juga menjadi sebuah forum penting untuk mengkonsolidasikan berbagai gagasan terkait pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Menteri Tito menjelaskan bahwa inisiatif penyelenggaraan pertemuan ini muncul dari keinginan kuat para tokoh-tokoh Sumbagsel untuk mempererat rasa kebersamaan dan gotong royong, sekaligus memberikan kontribusi nyata dan signifikan bagi kemajuan daerah kelahiran mereka. Ia menegaskan bahwa semangat kedaerahan yang dimiliki oleh masyarakat Sumbagsel bukanlah bentuk nasionalisme sempit atau primordialisme yang mengedepankan kepentingan kelompok tertentu.

Sebaliknya, semangat kedaerahan ini justru harus diarahkan menjadi energi positif yang konstruktif melalui program-program yang terukur, memiliki target yang jelas, dan memberikan dampak langsung yang terasa bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Menteri Tito mendorong pemerintah daerah (Pemda) di seluruh wilayah Sumbagsel untuk segera menyusun agenda prioritas pembangunan yang realistis, dapat dicapai dalam waktu yang relatif singkat, dan berfokus pada capaian-capaian yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam kurun waktu tiga tahun.

Sebagai ilustrasi, Menteri Tito mencontohkan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur yang memadai dan berkualitas, yang mampu membuka aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Sumbagsel. Pengembangan jaringan jalan tol di seluruh wilayah Sumatera, termasuk di Sumbagsel, dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong mobilitas manusia dan barang, memperkuat aktivitas ekonomi di berbagai sektor, serta membuka peluang pengembangan potensi pariwisata yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan menarik investasi dari luar.

Menteri Tito juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan program-program pembangunan. Lebih lanjut, Menteri Tito menyampaikan bahwa hasil dari pertemuan Halalbihalal ini akan segera ditindaklanjuti dengan pembahasan-pembahasan lanjutan yang lebih mendalam, melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait di tingkat pusat. Tujuannya adalah untuk merumuskan program-program prioritas yang benar-benar siap untuk diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Melalui langkah-langkah strategis ini, Menteri Tito berharap akan lahir program-program pembangunan yang tidak hanya sebatas wacana atau retorika belaka, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Sumbagsel. Ia menekankan bahwa program-program tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.

“Paling tidak sampai 2029 ada sesuatu yang kita tinggalkan yang berharga untuk masyarakat,” ujarnya dengan penuh optimisme. Menteri Tito juga mengapresiasi inisiatif dan partisipasi aktif dari para tokoh-tokoh Sumbagsel dalam upaya pembangunan daerah. Ia meyakini bahwa dengan adanya kolaborasi yang erat antara pemerintah dan masyarakat, pembangunan Sumbagsel akan semakin maju dan sejahtera.

Kegiatan Halalbihalal ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting lainnya, termasuk Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtiar Najamudin, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta sejumlah pihak terkait lainnya yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan Sumbagsel. Kehadiran para tokoh ini menunjukkan dukungan dan komitmen yang kuat terhadap upaya pembangunan daerah





