Mendag Terbitkan Dua Permendag Baru untuk Atur Impor Ubi Kayu dan Etanol

Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, menandatangani dua Permendag baru yang bertujuan mengatur impor ubi kayu, produk turunannya, dan etanol, untuk melindungi petani, menjaga stabilitas industri, dan mendukung kemandirian ekonomi nasional. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dan akan mulai berlaku dalam waktu dekat.

Menteri Perdagangan (Mendag) RI, Budi Santoso, telah menandatangani dua Peraturan Menteri Perdagangan ( Permendag ) baru pada Jumat, 19 September 2025. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk menjaga ketersediaan bahan baku industri, melindungi petani dalam negeri, dan memastikan pasokan strategis. Permendag tersebut akan berlaku dalam 14 hari sejak diundangkan.

Kedua Permendag tersebut, yaitu Permendag 31 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 18 Tahun 2025 yang mengatur impor ubi kayu dan turunannya, serta Permendag 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 20 Tahun 2025 yang mengatur impor etanol. Permendag 31/2025, fokus pada pengaturan impor ubi kayu dan turunannya seperti tepung tapioka, dengan instrumen Persetujuan Impor (PI) yang hanya diberikan kepada importir pemegang Angka Pengenal Impor produsen (API-P). Persyaratan impor meliputi Rekomendasi Teknis dari Kementerian Perindustrian atau Neraca Komoditas (NK), dan pengawasan di pabean (border). Mendag Budi Santoso menekankan dorongan agar komoditas ubi kayu masuk ke dalam neraca komoditas, yang akan menyesuaikan kebijakan impor dengan kebutuhan nasional, kapasitas produksi dalam negeri, dan potensi kekurangan. Tujuannya adalah memenuhi kepentingan industri dan melindungi petani singkong. Permendag 32/2025 dikeluarkan sebagai respons terhadap usulan kementerian dan asosiasi untuk kembali menerapkan Persetujuan Impor (PI) pada etanol. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas harga molases (tetes tebu), bahan baku utama etanol, melindungi pendapatan petani tebu, dan mendukung keberlangsungan industri gula nasional. Kebijakan ini juga selaras dengan program pemerintah untuk percepatan swasembada gula dan energi, serta pengembangan ekonomi hijau. Mendag menjelaskan, tujuan utama adalah memastikan tidak mengganggu penyerapan tetes tebu lokal yang penting bagi industri, sambil tetap melindungi petani tebu sebagai pemasok bahan baku. Selain itu, Permendag 32/2025 mengakomodasi kebutuhan industri farmasi, obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan terkait bahan berbahaya (B2). Sebelumnya, impor B2 oleh Importir Terdaftar (IT-B2) hanya bisa disalurkan ke pengguna akhir di luar sektor tersebut. Permendag ini memungkinkan IT-B2, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U), untuk mendistribusikan bahan berbahaya ke sektor tertentu dengan syarat rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Rekomendasi BPOM wajib dipenuhi jika bahan berbahaya digunakan di industri farmasi, obat tradisional, kosmetik, pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP). Dengan adanya Permendag ini, pemerintah memastikan distribusi bahan berbahaya tetap terkendali, tetapi juga memberikan kemudahan bagi sektor strategis untuk mendapatkan pasokan bahan baku yang aman dan legal. Kedua Permendag ini adalah langkah pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan industri, melindungi petani, dan menjaga kepentingan nasional. Tujuannya adalah memastikan kebijakan impor tidak merugikan petani dan industri dalam negeri, sekaligus memastikan kepastian pasokan bahan baku bagi industri farmasi dan kosmetik, selaras dengan arahan Presiden untuk kemandirian ekonomi nasional





