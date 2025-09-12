Mendag Pastikan Siap Proses Izin Impor iPhone 17

Pemerintah siap memproses izin impor iPhone 17 asal Apple memenuhi prosedur dan syarat yang ditetapkan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bahwa pemerintah siap memproses izin impor iPhone 17. Budi menyampaikan, izin akan diberikan kepada Apple selama memenuhi seluruh prosedur atau syarat yang ditentukan untuk mendapatkan persetujuan impor (PI). Ia menjelaskan, salah satu syarat utama untuk mendapatkan izin impor adalah adanya rekomendasi dari kementerian terkait. Jika rekomendasi tersebut sudah terbit, maka PI akan segera diproses oleh Kementerian Perdagangan.

\'Ya pokoknya kalau sesuai prosedur itu, ya kita proses', ujarnya saat ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2025). \Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menyampaikan bahwa sedang memproses pengajuan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk terbaru Apple, iPhone 17. Sertifikat tersebut ditargetkan untuk terbit pada malam hari. Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kemenperin, Heru Kustanto, mengungkapkan bahwa ada empat produk yang telah didaftarkan oleh Apple. Namun, ia belum bisa merinci jenis produk yang diajukan. 'Empat berkas yang didaftarkan untuk itu sudah ada komitmennya, nilai pengawasannya juga sudah masuk dan sudah disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan sore ini sudah selesai review-nya. Kalau sudah siap, langsung keluar. Malam ini bisa keluar, InsyaAllah', ujar Heru saat ditemui di Kantor Kemenperin, Jakarta, Kamis (11/9/2025)





detikfinance / 🏆 18. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Iphone 17 Izin Impor Menteri Perdagangan Apple TKDN

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Mendag Resmikan Desa BISA Ekspor, Dorong Produk Lokal Tembus Pasar GlobalMendag Budi Santoso meluncurkan Program Desa BISA Ekspor di Jembrana, Bali, untuk kolaborasi pemerintah dan swasta dalam meningkatkan ekspor produk desa.

Baca lebih lajut »

2 Tahun Menikah, Mikha Tambayong dan Deva Mahenra Masih Proses PengenalanPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »

Rupiah Kembali Menguat 11 September 2025, Siap-siap Menuju Rp 15 RibuanRupiah pada perdagangan hari ini diperkirakan menguat kisaran Rp 16.400-Rp 16.500 dipengaruhi oleh faktor global melemahnya dolar AS. Dalam jangka panjang, rupiah bisa menuju ke Rp 15 ribuan.

Baca lebih lajut »

Video: The Fed Siap Pangkas Suku Bunga, IHSG & Rupiah Nge-Gas Lagi?Siap-siap The Fed Pangkas Suku Bunga, IHSG & Rupiah Bisa Nge-Gas Lagi?

Baca lebih lajut »

Kemlu pastikan kawal proses pengungkapan kasus penembakan ZetroKementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan akan terus mengawal seluruh tahapan proses pengungkapan atas kasus penembakan yang menimpa staf KBRI Lima, Zetro ...

Baca lebih lajut »

Mauricio Souza Pastikan Persija Jakarta Siap Hadapi Bali United dengan Kekuatan Penuh di JISPelatih Mauricio Souza menegaskan bahwa persiapan timnya berjalan sesuai rencana, baik dari sisi pertahanan maupun pola serangan.

Baca lebih lajut »