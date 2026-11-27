Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan potensi ekspor Indonesia ke AS meningkat karena tarif 18% lebih rendah dari Vietnam. Pemerintah fokus pada perundingan perdagangan dan program UMKM.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa potensi ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mengalami peningkatan signifikan meskipun negara tersebut memberlakukan kebijakan tarif sebesar 18 persen terhadap produk impor. Pernyataan ini disampaikan secara langsung dalam konferensi pers tentang perkembangan ekonomi terkini yang diadakan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Jumat, 27 November 2026.

Perbandingan Tarif Ekspor Indonesia dan Vietnam

Indonesia dinilai memiliki posisi daya saing yang lebih unggul dibandingkan Vietnam karena tingkat tarif yang dikenakan jauh lebih rendah. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan bahwa meskipun Indonesia harus membayar tarif 18 persen, Vietnam harus menghadapi beban tarif yang jauh lebih berat, yaitu mencapai 35 persen.

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Kondisi ini memberikan peluang strategis bagi produk Indonesia untuk menarik minat pembeli di pasar Amerika Serikat. Budi Santoso menekankan bahwa persaingan ekspor Indonesia sangat ketat dengan Vietnam, namun angka surplus perdagangan terbesar Indonesia ke luar negeri saat ini justru berada di Amerika Serikat.

Perbandingan tarif ini juga menunjukkan keunggulan Indonesia dibandingkan dengan Singapura yang dikenai tarif sebesar 20 persen. Sebelumnya, pada masa tertentu semua negara dikenakan tarif seragam sebesar 10 persen, namun perubahan kebijakan ini justru membuka ruang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya di tengah ketidakpastian perdagangan global.

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Konfirmasi Proses Ratifikasi IEU-CEPA

Pemerintah Indonesia telah menetapkan batas waktu untuk memberikan tanggapan resmi terkait kebijakan tarif tersebut hingga 5 Januari 2027. Setelah batas waktu tersebut berakhir, pemerintah akan melaksanakan proses public hearing atau dengar pendapat publik pada tanggal 25 Januari 2027.

Seiring dengan penanganan isu tarif, Menteri Perdagangan Budi Santoso juga memaparkan strategi perluasan pasar ekspor melalui perjanjian perdagangan internasional. Saat ini, Indonesia telah mengimplementasikan 25 perjanjian dagang, dengan tiga perjanjian lainnya masih dalam tahap ratifikasi, dan 12 perjanjian lainnya masih berada dalam proses perundingan.

Salah satu perjanjian penting yang menjadi sorotan adalah IEU-CEPA, yaitu perjanjian ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Pemerintah menargetkan proses ratifikasi untuk perjanjian ini harus selesai dan dapat diimplementasikan sebelum tanggal 1 Januari 2027 untuk memaksimalkan manfaat perdagangan.

Program Strategis Dari Lokal Untuk Global

Untuk memastikan industri dalam negeri mampu bersaing secara efektif di pasar global, pemerintah menyiapkan persiapan yang lebih matang. Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas produk agar dapat bersaing dengan produk-produk dari negara lain yang juga menghadapi tantangan serupa.

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Menteri Perdagangan Budi Santoso memperkenalkan program strategis bernama "Dari Lokal Untuk Global" yang bertujuan khusus untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa pelaku UMKM tidak hanya fokus pada pasar domestik, tetapi juga mampu mengekspor produk mereka.

Upaya konkret yang dilakukan pemerintah meliputi fasilitasi ekspor untuk UMKM, penghubungan pelaku usaha dengan pembeli potensial di luar negeri, serta peningkatan kualitas desa agar mampu mengekspor produk. Pelatihan-pelatihan intensif telah rutin dilakukan untuk menopang program ini agar mencapai target ekspor yang lebih besar.