Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan perjanjian IEU CEPA membuka peluang ekspor besar-besaran ke Uni Eropa dengan nol persen tarif bagi 90,4 persen pos tarif.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa perjanjian perdagangan strategis dengan Uni Eropa akan mengubah lanskap ekonomi Indonesia melalui akses pasar yang jauh lebih luas. Pernyataan ini disampaikan saat konferensi pers daring di Jakarta pada Sabtu malam, yang menandai langkah konkret Indonesia dalam mengoptimalkan kerja sama ekonomi internasional. Budi Santoso menekankan pentingnya pemahaman mendalam mengenai manfaat perjanjian tersebut bagi pelaku usaha nasional.

Peluang Ekspor IEU CEPA untuk UMKM Indonesia

Budi Santoso menjelaskan bahwa penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa atau IEU CEPA akan membuka banyak kesempatan untuk akses pasar yang baru. Pihaknya mengharapkan hal ini dapat secara signifikan meningkatkan volume ekspor Indonesia ke Uni Eropa dalam beberapa tahun ke depan. Angka pangsa pasar saat ini menunjukkan bahwa 56 persen masih terfokus hanya di Belanda, Italia, dan Jerman dari total 27 negara anggota. Artinya, dari 27 negara anggota Uni Eropa, Indonesia masih mempunyai banyak kesempatan untuk dapat akses pasar yang baru dan belum dieksplorasi secara maksimal.

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Mekanisme Penurunan Tarif Hingga Nol Persen

Ia menjelaskan bahwa dengan adanya perjanjian tersebut maka membuka peluang luas bagi Indonesia untuk mengekspor produk ke negara-negara yang menjadi anggota Uni Eropa. Apalagi saat perjanjian IEU CEPA berlaku, maka 90,4 persen dari total pos tarif Uni Eropa akan langsung diturunkan menjadi nol persen. Angka tersebut menunjukkan betapa besarnya insentif perdagangan yang akan dinikmati oleh eksportir Indonesia. Budi mendorong para pengusaha, pelaku usaha, dan UMKM memanfaatkan kerja sama tersebut dengan sebaik-baiknya. Tujuannya adalah agar produk Indonesia dapat bersaing di Uni Eropa dengan harga yang kompetitif di pasar global.

Strategi Daya Saing dan Saling Melengkapi Produk

Budi menilai penurunan tarif tersebut dapat meningkatkan daya saing harga produk Indonesia sekaligus memperbesar peluang eksportir nasional untuk memperluas pangsa pasar di Eropa. Ia menambahkan, manfaat IEU CEPA tidak terbatas pada perdagangan barang, tetapi juga mencakup perdagangan jasa, investasi, kekayaan intelektual, pengadaan pemerintah, persaingan usaha, hingga pembangunan berkelanjutan. Melalui berbagai komitmen tersebut, pemerintah berharap kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa dapat mendorong investasi asing langsung. Hal ini juga diharapkan mampu memperkuat industri pengolahan dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

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Investasi Sektor Industri dan Ekonomi Digital

Menurut Budi, IEU CEPA merupakan persetujuan dagang paling modern dan komprehensif yang dimiliki Indonesia, sekaligus menjadi tolok ukur baru dalam cakupan dan kedalaman komitmen perdagangan serta kerja sama ekonomi. Persetujuan ini juga membuka peluang kerja sama investasi Uni Eropa di sektor industri pengolahan, otomotif, energi terbarukan, dan ekonomi digital Indonesia. Penguatan kepastian hukum dan transparansi diharapkan turut menciptakan iklim usaha yang lebih stabil dan dapat diprediksi bagi investor asing maupun domestik. Budi menilai penurunan tarif tersebut dapat meningkatkan daya saing harga produk Indonesia sekaligus memperbesar peluang eksportir nasional.

Pendapat Terbuka Mendag Budi Santoso

'Ini kesempatan, karena kita dengan Uni Eropa ini kan produknya saling melengkapi,' ujar Budi Santoso dalam paparannya. Menurutnya, Uni Eropa juga sangat membutuhkan produk-produk yang dia tidak produksi, sehingga Indonesia bisa bersaing dengan negara lain di pasar Eropa. Strategi ini memungkinkan Indonesia untuk tidak hanya mengandalkan komoditas mentah, tetapi juga produk olahan dengan nilai tambah tinggi. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas nasional melalui industri manufaktur. Dengan demikian, Indonesia dapat memposisikan diri sebagai mitra ekonomi yang strategis dan saling menguntungkan bagi Uni Eropa dalam jangka panjang.