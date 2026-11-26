Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengajak generasi Z pelestari budaya di Desa Tumpang dengan komitmen dana pemerintah untuk ekosistem kreatif berkelanjutan.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon secara resmi mengajak generasi Z untuk menjadi garda terdepan dalam pelestarian warisan budaya daerah di seluruh Indonesia pada Kamis, 26 November 2026. Pernyataan strategis ini disampaikan langsung oleh Menbud Fadli Zon saat menghadiri acara Festival Reksa Jinalayapura yang diselenggarakan di Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Langkah ini diambil dengan tujuan memastikan bahwa upaya konservasi budaya tidak hanya bersifat sementara, melainkan mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan di masa depan.

Strategi Pelestarian Budaya Lewat Generasi Muda

Fadli Zon menekankan bahwa keterlibatan anak muda sangat krusial untuk menumbuhkan kecintaan yang lebih dalam terhadap identitas budaya lokal. Ia menjelaskan bahwa semakin besar partisipasi generasi muda dalam aktivitas pelestarian, maka fondasi kecintaan terhadap warisan leluhur akan semakin kokoh dan sulit untuk hilang. Pendekatan ini diperlukan karena budaya bukan sekadar tentang merawat masa lalu, melainkan juga harus dikembangkan agar tetap relevan dengan dinamika dan perubahan zaman yang terus berlangsung. Dengan relevansi tersebut, budaya dapat memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat, termasuk dalam sektor ekonomi kreatif, pariwisata sejarah, hingga industri kuliner.

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Komitmen Pemerintah dan Dukungan Penuh

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyoroti adanya komitmen luar biasa dari Presiden Prabowo Subianto untuk memajukan sektor kebudayaan di negara ini. Berdasarkan arahan presiden tersebut, keberdayaan budaya harus dimaksimalkan menjadi sebuah ekosistem yang kuat untuk mendorong peningkatan potensi setiap daerah. Sebagai contoh nyata, Desa Tumpang di Kabupaten Malang memiliki nilai strategis berkat keberadaan Candi Jago yang menjadi daya tarik budaya signifikan. Masyarakat setempat telah menunjukkan kesadaran tinggi melalui penyelenggaraan Festival Reksa Jinalayapura, yang menjadi indikator awal terbangunnya ekosistem budaya yang sehat. Menbud Fadli Zon menyatakan bahwa kunci keberhasilan ekosistem ini terletak pada kesadaran masyarakat untuk merawat, mengembangkan, dan memanfaatkan warisan budaya mereka secara maksimal.

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Dana Stimulasi dan Program Berkelanjutan

Untuk mendukung langkah konkret tersebut, Menbud Fadli Zon memastikan akan memberikan dukungan penuh bagi setiap komunitas, sanggar, padepokan, maupun individu yang berkomitmen menggerakkan budaya di daerahnya. Kementerian Kebudayaan siap untuk menstimulasi kegiatan-kegiatan tersebut agar tetap berkesinambungan, dengan harapan dapat menjadi agenda rutin tahunan yang tidak terputus. Salah satu instrumen utama yang akan digunakan adalah Dana IndonesiaRaya, di mana Menbud Fadli Zon menegaskan bahwa jumlah anggaran tersebut akan terus ditingkatkan untuk memperkuat kapasitas daerah dalam mengelola warisan budayanya. Hal ini menjadi jaminan nyata bagi para pelaku budaya di tingkat akar rumput untuk terus berinovasi dan menjaga keberlanjutan program pelestarian.