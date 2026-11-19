Program Healthy Joint Resilient Community dari Menarini Indonesia memberikan pemeriksaan medis lengkap dan edukasi kesehatan bagi 200 lansia di Sukaresmi untuk mendeteksi dini gangguan sendi.

PT Menarini Indria Laboratories menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi 200 lansia di Desa Sukaresmi pada Kamis, 12 November 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Health y Joint, Resilient Community yang bertujuan mendeteksi dini masalah kesehatan serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan otot dan sendi.

Mekanisme Deteksi Dini Gangguan Sendi

Inisiatif ini berfokus pada identifikasi dini berbagai gangguan kesehatan, khususnya masalah pada otot dan sendi yang sering diabaikan. Program ini lahir dari dialog antara perusahaan, aparat desa, dan pemangku kepentingan setempat. Komunikasi tersebut mengungkapkan bahwa sebagian besar lansia di Desa Sukaresmi belum memiliki akses rutin terhadap pemeriksaan medis. Akibatnya, keluhan kesehatan seperti gangguan gerak dan nyeri sendi sering kali dibiarkan tanpa penanganan yang memadai.

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Masalah pada otot dan sendi dapat memengaruhi kemampuan lansia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Jika tidak diperhatikan, gangguan mobilitas berpotensi mengurangi kemandirian dan kualitas hidup mereka secara signifikan. Oleh karena itu, deteksi dini menjadi langkah krusial untuk mencegah penurunan fungsi gerak yang lebih parah di masa depan.

Posisi Pemangku Kepentingan dan Tenaga Medis

Untuk membantu mendeteksi kondisi kesehatan warga, PT Menarini Indria Laboratories bekerja sama dengan Puskesmas Cibatu. Pemeriksaan tersebut melibatkan tim dokter yang melakukan berbagai tes medis secara komprehensif. Tes yang dilakukan mencakup penghitungan Indeks Massa Tubuh (IMT), pengecekan gula darah, kolesterol, tekanan darah, asam urat, serta pemeriksaan ketajaman penglihatan atau visus mata. Pendekatan kolaboratif ini memastikan bahwa setiap lansia mendapatkan penilaian kesehatan yang akurat dan menyeluruh.

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Dr. dr. Agnes Rensa, Sp.PD, Subsp.Ger(K), FINASIM, Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Geriatri, menjelaskan bahwa perhatian terhadap kesehatan lansia tidak seharusnya hanya berpusat pada kadar gula darah dan kolesterol. Menurut beliau, kesehatan otot dan sendi juga perlu dijaga karena berperan penting dalam mempertahankan fungsi gerak, terutama ketika seseorang memasuki usia lanjut. Beliau menekankan bahwa sendi yang sehat adalah kunci bagi lansia untuk menikmati masa tua yang aktif, mandiri, dan bermartabat.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Selain pemeriksaan, peserta juga mendapatkan paket bantuan kesehatan berupa perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan krim pereda nyeri otot serta keseleo. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu lansia menangani keluhan ringan yang dialami saat beraktivitas di rumah. Edukasi mengenai kesehatan otot dan sendi turut menjadi bagian dari kegiatan ini untuk memastikan pemahaman yang tepat tentang perawatan diri.

Bagus Sutedjo, HR Director Menarini Indonesia, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari penerapan pilar Invigorating Lives. Pilar ini merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui edukasi dan solusi kesehatan. Sutedjo menyatakan bahwa mereka ingin hadir bukan sekadar sebagai entitas bisnis, tetapi sebagai mitra yang menyegarkan dan memulihkan vitalitas hidup masyarakat. Hal ini menunjukkan keseriusan perusahaan dalam berkontribusi secara berkelanjutan bagi kesehatan publik.

Hardi Wibowo, Plant Director PT Menarini Indria Laboratories, menyoroti pentingnya hubungan antara keberlangsungan industri dan kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan. Ia meyakini bahwa perusahaan hanya bisa tumbuh jika masyarakat di sekitarnya juga tangguh. Melalui kegiatan ini, pihaknya memastikan bahwa kesehatan dan ketahanan warga sekitar pabrik adalah prioritas. Menarini Indonesia sebagai bagian dari Menarini Group, perusahaan farmasi multinasional asal Italia dengan pengalaman lebih dari 140 tahun, berkomitmen untuk terus menjalankan berbagai inisiatif yang memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat.