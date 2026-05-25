Menara Pisa dan Bangunan Miring Lainnya

Artikel ini membahas tentang bangunan-bangunan miring yang dapat ditemukan di berbagai belahan dunia, seperti Menara Pisa, 'rumah menari' di Belanda, dan kuil 'Tiger Hill' di China. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan mengapa bangunan-bangunan ini miring dan apa yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya.

Menara Pisa terkenal karena kemiringannya ke samping, tetapi bukan satu-satunya bangunan yang miring. Mengapa beberapa bangunan miring , dan apa yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya? Tapi menara ini bukan satu-satunya bangunan yang condong ke satu sisi.

Dari 'rumah menari' di Belanda hingga kuil 'Tiger Hill' di China, bangunan-bangunan miring dapat ditemukan di berbagai belahan dunia. Mengapa sebagian bangunan menjadi miring? Menurut Dr Mandy Korff, profesor madya praktik geoteknik di Delft University of Technology dan Deltares Institute di Belanda, terdapat beberapa alasan mengapa bangunan dapat miring ke satu sisi. Dalam beberapa kasus, seperti pada 'rumah menari' yang terkenal di Belanda, kondisi tersebut disebabkan oleh jenis fondasi yang digunakan.

Rumah-rumah menari' di Amsterdam dibangun di atas tiang-tiang kayu, sehingga memberikan tampilan yang tampak miring. Tiang-tiang tersebut ditanam hingga kedalaman sekitar 12 meter di dalam tanah, yang terdiri dari lempung lunak, gambut, atau pasir. Dia mengatakan: 'Selama kondisinya seperti ini dan tiang-tiang tersebut tetap utuh, tidak akan terjadi apa pun pada bangunan.

' Namun, dia mengatakan bahwa jika penyangga tersebut mulai mengalami erosi atau membusuk, retakan bisa mulai muncul. Kondisi tanah juga dapat menyebabkan bangunan miring ke satu sisi, seperti yang terjadi pada Menara Pisa yang terkenal. Nunziante Squillia, profesor mekanika tanah dan fondasi di Universitas Pisa, merupakan bagian dari tim yang memantau kemiringan menara tersebut.

Bangunan juga dapat menjadi miring akibat perubahan kondisi tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti yang terjadi pada menara gereja 'Oude Kerk', atau Gereja Tua, di Delft. Korff mengatakan: 'Bangunan ini memang jauh kurang dikenal, namun kemiringannya mirip dengan Menara Miring Pisa.

' Dia menambahkan: 'Bangunan itu miring ke arah kanal karena tanah di salah satu sisinya digali untuk membuat kanal, sehingga menjadi lebih lunak dibandingkan sisi lainnya. Akibatnya, tekanan untuk menopangnya menjadi lebih kecil, dan saat dibangun, bangunan itu mulai miring.

' Menara gereja 'Oude Kerk' di Delft miring ke satu sisi, sebagian disebabkan oleh keberadaan sebuah kanal di sekitarnya. Perubahan pada kondisi air tanah juga dapat menyebabkan bangunan menjadi miring. Dalam beberapa kasus, menurut Korff, bangunan bahkan sengaja dibuat miring sejak awal. Dia mengatakan: 'Banyak rumah di Amsterdam dibangun dengan kemiringan ke depan, karena begitulah desain rumah para pedagang pada masa lalu.

' Dia menambahkan: 'Rumah-rumah tersebut sering dibangun di sepanjang kanal untuk penyimpanan, dan untuk memudahkan pengangkutan barang ke dalam rumah, bangunan itu memang dibuat condong ke depan. Jadi, jika miring ke depan, itu tidak berarti ada masalah. Namun, jika miring ke samping, Anda bisa yakin bahwa itu bukanlah sesuatu yang disengaja.

' Dengan begitu banyak bangunan yang miring, mengapa hal ini tidak terlalu menjadi kekhawatiran besar? Menurut Dr Korff, kemiringan suatu bangunan tidak serta-merta berarti bangunan tersebut tidak aman secara struktural. Dia mengatakan: 'Kemiringannya harus sangat besar terlebih dahulu sebelum bangunan menjadi tidak stabil secara struktural.

' Namun, dalam beberapa kasus, kemiringan memang perlu diperbaiki, seperti yang terjadi pada Menara Miring Pisa. Meskipun menara tersebut sudah mulai miring sejak tahap awal pembangunannya, pengukuran menunjukkan bahwa kondisinya memburuk pada abad ke-20, dengan tingkat kemiringan yang terus meningkat. Menara Miring Pisa semakin lama semakin miring, hingga pada akhirnya perlu diluruskan demi memastikan keamanannya. Kemudian pada 1989, menara kota di Pavia, Italia, runtuh.

Menurut Squillia, peristiwa ini menjadi 'pemicu', dan Menara Miring Pisa ditutup pada tahun berikutnya. Teknik yang dipilih adalah ekstraksi tanah, tanpa menyentuh menara, sekitar 37 meter kubik tanah diambil dari sisi utara fondasi. Namun, menurut Korff, metode meluruskan bangunan dengan cara tersebut tidak umum digunakan. Dia mengatakan: 'Metode ini sangat khusus untuk Menara Miring Pisa, dan tidak akan dilakukan dalam kondisi normal.

' Jika bangunan yang miring ditopang oleh tiang kayu, seperti rumah-rumah di Amsterdam, penggantian fondasi dapat menghentikan kemiringan agar tidak semakin parah. Korff mengatakan, kemiringan bangunan juga dapat diperbaiki dengan cara mengangkatnya menggunakan derek, mirip seperti saat mengangkat mobil. Namun, metode ini terkadang justru dapat menimbulkan lebih banyak kerugian daripada manfaat. Dia menambahkan: 'Jika sebuah bangunan memang sudah miring, mengembalikannya ke posisi tegak juga berisiko, karena bangunan tersebut telah beradaptasi dengan kondisi miringnya. ' Meskipun beberapa bangunan dapat distabilkan, langkah tersebut juga memiliki kelemahan





