Menang 3-0, Tapi Justru Kecewa: Penampilan Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2026

Kemenangan atas Myanmar menempatkan Indonesia dalam posisi yang cukup baik di klasemen sementara Grup A Piala AFF U-19 2026. Namun, kemenangan bukan menjadi satu-satunya target yang diburu tim pelatih Nova Arianto. Ia ingin melihat perkembangan permainan anak asuhnya agar semakin sesuai dengan identitas dan filosofi yang sedang dibangun.

Hasil kemenangan atas Myanmar menempatkan Indonesia dalam posisi yang cukup baik di klasemen sementara Grup A Piala AFF U-19 2026. Namun, kemenangan bukan menjadi satu-satunya target yang diburu tim pelatih Nova Arianto .

Ia ingin melihat perkembangan permainan anak asuhnya agar semakin sesuai dengan identitas dan filosofi yang sedang dibangun. Menurut Nova Arianto, para pemain Indonesia perlu tampil lebih tenang dan tidak terburu-buru ketika menguasai bola. Ia juga mengingatkan bahwa menjaga fokus dan konsentrasi menjadi aspek yang harus terus diasah sejak sekarang. Pemain tidak boleh menganggap enteng lawan hanya karena lawan tersebut kalah pada pertandingan sebelumnya.

Jadwal Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2026, Siaran Langsung Indosiar dan SCTV, Live Streaming Vidio. Menang 3-0, tapi Justru Kecewa Penampilan Indonesia saat mengalahkan Myanmar memang menghasilkan tiga gol tanpa balas. Namun, Nova Arianto mengakui masih ada sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam menjalankan skema permainan yang telah disiapkan. Pandangan serupa disampaikan pelatih senior asal Makassar, Toni Ho.

Menurutnya, para pemain Indonesia perlu tampil lebih tenang dan tidak terburu-buru ketika menguasai bola.





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