Menaker Yassierli Tekankan Pentingnya Sertifikasi Kompetensi Gratis bagi Lulusan Magang Nasional

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meninjau program pemagangan nasional di PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk dan menegaskan pentingnya sertifikasi kompetensi gratis untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja muda di pasar kerja.

Menteri Ketenagakerjaan , Yassierli, melakukan kunjungan kerja penting dalam rangka meninjau langsung pelaksanaan program pemagangan nasional yang sedang berlangsung di PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk, yang berlokasi di kawasan Gunung Puteri, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 6 Mei 2026.

Kunjungan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk pengawasan pemerintah untuk memastikan bahwa program pemagangan yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Yassierli menggarisbawahi bahwa tantangan terbesar bagi para pencari kerja saat ini adalah kesenjangan antara teori yang dipelajari di institusi pendidikan dengan kebutuhan aktual di dunia industri.

Oleh karena itu, program pemagangan nasional hadir sebagai jembatan strategis yang memungkinkan para pemuda untuk terjun langsung ke lapangan, merasakan ritme kerja profesional, dan mengasah keterampilan teknis mereka di bawah bimbingan praktisi ahli. Salah satu poin utama yang ditekankan oleh Menteri Ketenagakerjaan adalah urgensi sertifikasi kompetensi bagi setiap peserta yang telah menyelesaikan masa pemagangan. Yassierli menegaskan bahwa pengalaman kerja saja tidaklah cukup di tengah persaingan pasar kerja yang semakin ketat dan kompetitif.

Pengakuan formal berupa sertifikat kompetensi menjadi sangat krusial karena berfungsi sebagai bukti sah bahwa seseorang telah memiliki standar keterampilan yang diakui secara nasional maupun industri. Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, berkomitmen penuh untuk memfasilitasi proses sertifikasi ini tanpa memungut biaya sedikitpun dari para peserta. Langkah pemberian sertifikasi gratis ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah sekaligus upaya pemberian modal awal bagi para lulusan magang agar mereka memiliki posisi tawar yang lebih kuat saat melamar pekerjaan di perusahaan mana pun.

Yassierli berharap agar para peserta tidak hanya mengandalkan jam terbang praktis, tetapi juga memegang dokumen formal yang bisa memvalidasi keahlian mereka di mata pemberi kerja. Dalam tinjauannya, Yassierli juga mengungkapkan kabar menggembirakan mengenai penyerapan tenaga kerja dari program magang ini. Ia mencatat bahwa sebagian peserta telah berhasil menunjukkan performa yang luar biasa sehingga akhirnya direkrut menjadi karyawan tetap oleh PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk.

Sementara itu, bagi peserta lainnya, proses evaluasi masih terus berjalan untuk melihat potensi dan kontribusi yang bisa mereka berikan bagi perusahaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa dunia usaha sebenarnya sangat terbuka dalam merekrut tenaga kerja baru, asalkan kandidat tersebut mampu membuktikan kapasitas, etos kerja, dan disiplin yang tinggi selama masa pelatihan. Yassierli mengingatkan seluruh peserta untuk memanfaatkan setiap detik waktu magang mereka guna menunjukkan kualitas profesionalisme.

Menurutnya, perusahaan memiliki parameter yang sangat objektif dalam menentukan standar sumber daya manusia yang akan dipekerjakan, terutama untuk mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Pengalaman nyata dirasakan oleh salah satu peserta magang bernama Sofi Khairunnisa, seorang pemuda berusia 23 tahun yang ditempatkan pada posisi administrasi gudang atau warehouse administration. Sofi mengungkapkan bahwa apa yang ia temukan di lapangan sangat jauh berbeda dengan teori yang selama ini ia pelajari di bangku kuliah.

Ia merasakan bahwa lingkungan kerja di bagian gudang jauh lebih dinamis, penuh tantangan, dan menuntut fleksibilitas yang tinggi. Pengalaman ini melatih kemampuannya dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat di bawah tekanan, serta meningkatkan kemampuan adaptasinya terhadap situasi yang berubah-ubah. Hal ini membuktikan bahwa integrasi antara pendidikan akademik dan praktik lapangan adalah kunci utama dalam membentuk mentalitas pekerja yang tangguh dan siap pakai.

Saat ini, program pemagangan di PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk telah melibatkan sebanyak 32 peserta yang berasal dari Batch 2 dan Batch 3. Para peserta ini tersebar di berbagai posisi strategis, mulai dari bagian administrasi hingga posisi teknis yang cukup kompleks seperti Continuous Improvement atau CI. Bidang Continuous Improvement sendiri merupakan area yang sangat vital karena berfokus pada upaya efisiensi produksi secara berkelanjutan dan pemeliharaan mandiri terhadap mesin-mesin industri.

Dengan adanya kolaborasi erat antara pengelola program, peserta, dan perusahaan mitra, pemerintah optimis bahwa kualitas tenaga kerja nasional akan semakin meningkat dan selaras dengan dinamika industri global yang terus berkembang. Sinergi yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta diharapkan dapat menjadi model berkelanjutan dalam mencetak generasi pekerja terampil yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional





