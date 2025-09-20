Menaker Yassierli Dorong Pengemudi ODOL Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, mengimbau pengemudi ODOL untuk bergabung dalam BPJS Ketenagakerjaan demi perlindungan sosial. Sosialisasi di Bandung bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial bagi pengemudi dengan risiko tinggi.

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli, memberikan dorongan kuat kepada para pengemudi untuk segera mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan . Beliau menekankan bahwa profesi pengemudi, khususnya mereka yang beroperasi dalam sektor transportasi Over Dimension Over Load ( ODOL ), adalah pekerjaan yang memiliki risiko tinggi. Tekanan untuk mengantarkan barang tepat waktu seringkali meningkatkan risiko kecelakaan kerja .

Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Yassierli dalam acara sosialisasi peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan di Aula Pusdai Bandung pada tanggal 20 September. Acara ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan, yang dihadiri langsung oleh Menteri Yassierli, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, serta Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Nugriyanto. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman mendalam kepada para pengemudi kendaraan ODOL mengenai krusialnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Melalui iuran bulanan sebesar 16.800 rupiah, para pengemudi ODOL akan mendapatkan perlindungan komprehensif melalui Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Perlindungan ini sangat penting untuk memberikan rasa aman dan dukungan finansial bagi pengemudi dan keluarga mereka jika terjadi risiko kecelakaan kerja saat menjalankan tugas





BPJS Ketenagakerjaan ODOL Pengemudi Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja

