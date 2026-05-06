Menag Nasaruddin Umar Tegaskan Tidak Ada Toleransi Terhadap Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Agama

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan tidak ada toleransi terhadap tindakan kekerasan dan pelecehan seksual di lembaga pendidikan agama. Menag juga memperkuat regulasi dan pembinaan di pondok pesantren untuk mencegah penyimpangan dan memastikan pendidikan santri berlanjut dengan aman.

Menteri Agama Nasaruddin Umar secara resmi membuka acara Roadshow Lokakarya Borobudur di Jakarta pada Rabu, 6 Mei 2026. Dalam acara tersebut, Menag menyampaikan pernyataan tegas mengenai intoleransi terhadap segala bentuk tindakan kekerasan dan pelecehan seksual, baik secara fisik, verbal, maupun seksual.

Menag menekankan bahwa tidak ada toleransi terhadap tindakan-tindakan yang mencederai martabat kemanusiaan. Pernyataan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kasus kekerasan seksual yang melibatkan seorang kiai terhadap para santrinya di salah satu pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah. Menag menegaskan bahwa lembaga pendidikan harus menjadi ruang aman dan bermartabat bagi seluruh peserta didik. Lembaga pendidikan agama, khususnya pondok pesantren, harus menjadi tempat paling aman bagi anak-anak untuk belajar dan menjadi contoh masyarakat yang ideal.

Selain itu, Menag juga menyatakan bahwa sebagai manusia, ia mengecam segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan moralitas dan harus menjadi musuh bersama. Kementerian Agama telah memperkuat regulasi dan mekanisme pembinaan di satuan pendidikan keagamaan untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pondok pesantren dan mencegah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Menag juga mengungkapkan bahwa Kementerian Agama telah membentuk Satuan Pembinaan Pondok Pesantren, yang bertugas berkolaborasi dengan pimpinan pondok pesantren untuk mengawasi dan mencegah penyimpangan apapun yang terjadi di pondok pesantren.

Kemenag memastikan bahwa pendidikan para santri harus terus berlanjut dengan memfasilitasi kepindahan mereka ke sejumlah lembaga pendidikan yang ada di sekitar kabupaten tersebut. Direktur Pesantren Kemenag, Basnang Said, menyatakan bahwa Kantor Kemenag Kabupaten Pati akan memfasilitasi proses kepindahan sekolah para santri. Kemenag telah mengidentifikasi dan merekomendasikan sejumlah lembaga, baik pesantren, sekolah maupun madrasah, untuk menerima para santri yang terdampak.

