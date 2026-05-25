Memphis Depay kembali bermain untuk Corinthians setelah absen selama dua bulan. Penyerang asal Belanda tersebut kembali setelah bermain selama setengah jam melawan Atlético Mineiro.

Memphis Depay kembali bermain untuk Corinthians setelah absen selama dua bulan. Penyerang asal Belanda tersebut kembali setelah bermain selama setengah jam melawan Atlético Mineiro . Zakarya Labyad mencetak satu-satunya gol dalam kemenangan 1-0 tersebut.

Memphis tidak masuk dalam starting line-up. Yuri Alberto menempati posisi penyerang sejak kick-off dan langsung berperan penting setelah lima menit. Setelah kombinasi singkat, ia mengoper bola kepada Gustavo Vernes di depan kiper, yang kemudian melepaskan tembakan melebar. Penyerang asal Belanda ini sepertinya ingin memberikan sinyal kepada pelatih nasional Ronald Koeman bahwa ia sudah siap untuk tampil di Piala Dunia.

Memphis sangat aktif dalam 30 menit terakhir dan sering menyentuh bola serta membuat kebingungan di barisan pertahanan Atlético dengan banyak gerakan lari yang menembus ke dalam. Gol penting dan terutama membebaskan dari Labyad muncul setelah serangan panjang, bola sampai ke Matheuzinho, yang dengan umpan silang tinggi menjangkau pemain asal Maroko itu. Labyad langsung menyambarnya dan melepaskan tendangan keras yang menjadi gol penentu kemenangan.

Bagi sang penyerang, sangat penting baginya untuk kembali menemukan ritme permainannya, karena pada bulan Maret lalu Koeman masih mengatakan bahwa ia hanya akan membawa Memphis ke Piala Dunia jika sang pemain sudah bugar. Namun kemudian ia mengubah pendiriannya dengan menyatakan bahwa Memphis yang belum sepenuhnya bugar pun tetap bisa memberikan kontribusi. Memphis kembali dari cedera paha yang membuatnya absen sejak Maret. Baginya, diharapkan Koeman menganggapnya cukup fit, sehingga sang penyerang bisa mendapatkan tempat di skuad Piala Dunia timnas Belanda. Koeman akan mengumumkan skuadnya pada Rabu





GOAL_ID / 🏆 32. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Memphis Depay Corinthians Atlético Mineiro Piala Dunia Ronald Koeman

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rupiah Tertekan di Era Prabowo, Mampukah Strategi Habibie Jadi Solusi?Rupiah tertekan di era Prabowo, tapi strategi Habibie jadi acuan untuk kembali menguatkan nilai rupiah.

Read more »

Terjerembab ke Kasta Dua, Imran Nahumarury Bertekad Bawa Semen Padang Kembali ke Super LeaguePelatih Semen Padang Imran Nahumarury bertekad untuk membawa timnya kembali ke Super League.

Read more »

AI digunakan untuk 'hidupkan kembali' suara pilot yang wafatDalam tanda terbaru dari era yang semakin dipenuhi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI), National Transportation Safety Board (NTSB) Amerika ...

Read more »

Gjivai Zechiél Tampaknya Tidak Yakin untuk Kembali ke FeyenoordGjivai Zechiél menyatakan kesemaratanonya mengenai masa depannya di Feyenoord setelah Utrecht dikalahkan oleh Ajax di Adida Arkea Stadium di K Rooseveltstraat, Amsterdam. Mereka berjuang dengan staf pelatih tersebut termasuk dirinya dalam sebuah pertandingan clasematikant di mana telah terlihat adanya perbedaran antara Gjivai dengan pelatih Utrecht.

Read more »