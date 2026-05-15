Memcached Menc crossword puzzle

Ketika Indonesia harus kembali menjadi maju, kami harus bertanya apakah progres hilirisasi industri kita cukup seimbang untuk semua elemen masyarakat. Dalam kasus smelter, beberapa pelopor menjadi entitas berkembang, sementara di sisi lain, daerah lingkar tambang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Perekonomian rakyat lingkar tambang dan perekonomian perusahaan bahkan bisa bertabrakan.

Di depan publik, pemerintah berbicara tentang nasionalisme, tentang kedaulatan sumber daya alam, dan bagaimana Indonesia tidak boleh lagi dijajah asing melalui ekspor bahan mentah. Namun, ketika ada perusahaan nasional murni yang benar-benar mencoba membangun smelter dengan darah, keringat, dan modal anak bangsa sendiri, negara justru tampak dingin.

Nama yang hari ini paling layak dimintai jawaban atas paradoks itu adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Karena, di tangan Bahlil, hilirisasi berubah menjadi panggung besar nasionalisme industri. Namun, di saat bersamaan, keresahan mulai menjalar pelan di kawasan-kawasan lingkar tambang. Bukan keresahan elite, tetapi keresahan rakyat biasa.

Pedagang kecil mulai mengeluh omzet turun, kontraktor lokal mulai kehilangan ritme kerja, sopir hauling mulai takut kendaraan mereka berhenti beroperasi, warung-warung mulai sepi, dan masyarakat mulai bertanya: kalau industri melambat, kami harus makan apa? Di Morowali Utara, pelambatan industri smelter mulai berdampak nyata terhadap ekonomi masyarakat lingkar tambang. Sejumlah kios dilaporkan terancam tutup akibat stagnasi aktivitas kontraktor tambang dan gejolak PHK pekerja kontrak.

Di Kolaka, Sulawesi Tenggara, ratusan masyarakat adat bahkan turun melakukan aksi menuntut aktivitas tambang kembali berjalan karena ekonomi warga ikut lumpuh saat operasi berhenti. Sementara di berbagai wilayah industri nikel, tren PHK mulai menghantui. Empat smelter besar di Sulawesi dilaporkan menghentikan sebagian lini produksi akibat tekanan harga nikel dan lemahnya permintaan global. Di Bantaeng, Sulawesi Selatan, smelter PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia bahkan menghentikan operasional dan merumahkan pekerja tanpa kepastian waktu.

Sekarang pemerintah justru bicara tentang pemangkasan produksi nasional demi menjaga harga global. Di Jakarta, pengurangan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) mungkin hanya terlihat sebagai angka statistik. Tetapi di lingkar tambang, itu berarti: cicilan motor terancam macet, anak sekolah bisa berhenti kuliah,rumah makan kehilangan pelanggan, dan ekonomi desa bisa lumpuh perlahan. Banyak bertanya: mengapa negara tidak terlihat lebih agresif melindungi industri nasionalnya sendiri?

Mereka punya akses bank internasional, tetapi PMDN seperti Ceria? Mereka bertarung sambil menjaga napas. Siapa yang berkewajiban membantunya kecuali negara? Jika perusahaan nasional mulai melemah, maka sejarah akan mencatat ironi paling pahit dalam hilirisasi Indonesia.

Sebab, jika negara terlalu sibuk meneriakkan Merah Putih, tetapi gagal menjaga rakyat dan industri nasional yang benar-benar sedang memikulnya, maka nasionalisme sejati itu akan terlihat seperti slogan yang kehilangan keberpihakan





