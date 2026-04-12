Membangun Karakter Bangsa di Tengah Badai Kecemburuan Sosial: Mungkinkah?

Bappenas kembali menyusun Peta Jalan Pembangunan Karakter. Namun, tantangan besar muncul: bagaimana membangun karakter bangsa di tengah tingginya kecemburuan sosial akibat ketimpangan dan kebijakan pemerintah yang kontroversial?

Program pembangunan karakter selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Nasional. Bahkan, di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, upaya ini dikemas dalam slogan yang kuat, Revolusi Mental.

Kini, memasuki pekan pertama April 2026, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kembali memulai penyusunan Peta Jalan Pembangunan Karakter dan Jati Diri Bangsa. Namun, pertanyaan besar muncul: akankah peta jalan ini hanya menjadi dokumen usang, ataukah mampu memberikan dampak nyata?<\/p>

Pembangunan karakter dalam Rencana Pembangunan Nasional tidak hanya ditujukan untuk membentuk karakter individu, tetapi lebih fokus pada pembentukan karakter kolektif. Karakter kolektif ini tidak hanya bergantung pada peran keluarga atau kesadaran pribadi, melainkan merupakan hasil dari pengalaman nyata yang dibentuk oleh sistem, kebijakan, dan keputusan politik yang diambil. Kita bisa merenungkan kembali pandangan Mochtar Lubis yang pernah memperkenalkan sifat-sifat dasar manusia Indonesia pada tahun 1977. Banyak di antara kita yang mungkin hanya mengingat enam sifat dasar tersebut tanpa benar-benar memahami akar penyebabnya.<\/p>

Mochtar Lubis menggambarkan manusia Indonesia sebagai sosok yang hipokrit. Mengapa seseorang harus berpura-pura, menampilkan citra diri yang sempurna, bahkan religiusitas yang mungkin tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya? Pertanyaan serupa muncul ketika kita membahas sifat feodal. Apa yang membuat sifat-sifat ini tetap bertahan hingga kini? Sementara ciri-ciri manusia Indonesia versi Mochtar Lubis bisa menjadi referensi, kita juga harus mengakui bahwa kita hidup dalam situasi dan menghadapi persoalan-persoalan baru yang turut membentuk karakter manusia Indonesia saat ini.<\/p>

Media massa dan media sosial menjadi cermin yang jelas mencerminkan karakter kolektif masyarakat Indonesia hari ini. Kita melihat gejala mudah marah, cepat tersinggung, sinisme yang merajalela, kecemburuan, dan rasa saling curiga yang kuat. Kemarahan dan kecemburuan sosial ini tidak selalu disebabkan oleh kemiskinan semata. Lebih sering, hal ini muncul karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan.<\/p>

Berdasarkan observasi terhadap media sosial dalam beberapa bulan terakhir, terdapat setidaknya tiga program pemerintah di bidang pendidikan dan sosial yang menjadi pemicu utama amarah dan kecemburuan sosial. Pertama, kontroversi yang selalu berulang terkait beasiswa LPDP. Keributan seringkali dipicu oleh perilaku penerima beasiswa yang dianggap tidak sesuai dengan etika yang diharapkan, pelanggaran terhadap kontrak beasiswa yang mengharuskan mereka kembali ke Indonesia, atau bahkan pertanyaan tentang kelayakan selebritas dari keluarga menengah atas menerima beasiswa tersebut. Sensitivitas publik terhadap LPDP bukan hanya sekadar masalah iri hati. Ketika akses pendidikan tinggi masih terbatas dan hanya sebagian kecil penduduk yang berhasil meraih gelar S-1, mereka yang mendapatkan kesempatan belajar S-2 dan S-3 di luar negeri dengan biaya negara tentu saja merupakan kelompok yang sangat istimewa.<\/p>

Kedua, protes publik terhadap pegawai satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Kabar baik tentang pengangkatan sebagian pegawai SPPG sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) justru memicu kecemburuan dari para guru honorer. Apalagi, ketika pegawai SPPG kerap kali muncul di media sosial dengan memamerkan keistimewaan yang mereka miliki sebagai pegawai program superprioritas pemerintah. Ketiga, program pemerintah yang memicu kecemburuan adalah pembangunan Sekolah Rakyat dan SMA Garuda. Di tengah kondisi ketika ratusan ribu sekolah negeri masih belum layak, jutaan guru honorer, dan anak-anak putus sekolah, pengistimewaan sekolah yang hanya mampu menampung sebagian kecil anak bangsa mengakibatkan ketimpangan yang semakin melebar. Ditambah lagi, ketika pejabat pemerintah dengan bangga memamerkan fasilitas yang akan diterima oleh para guru di SMA Garuda sementara jutaan guru honorer masih bergulat dengan gaji yang tidak memadai.<\/p>

Tiga contoh di atas memberikan gambaran nyata tentang bagaimana kebijakan dan program pembangunan dapat memicu kecemburuan sosial dan memperdalam persepsi ketidakadilan, baik secara vertikal (antar-kelas ekonomi) maupun horizontal (antar-kelompok sosial). Berbagai program negara yang bersifat selektif atau terbatas aksesnya juga berpotensi menciptakan fragmentasi sosial, melemahkan solidaritas, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap negara.<\/p>

Pertanyaannya sekarang, bagaimana membangun karakter bangsa di tengah suasana yang dipenuhi amarah dan kecemburuan sosial seperti ini? Peta jalan pembangunan karakter yang sedang disusun oleh Bappenas harus terlebih dahulu mengakui dan mengatasi akar masalah sosial yang muncul dari program-program pemerintah. Tanpa pengakuan ini, pembangunan karakter hanya akan menjadi proyek normatif yang terpisah dari realitas kehidupan masyarakat. Keadilan harus menjadi prasyarat utama dalam pembangunan karakter. Negara tidak bisa menuntut warganya untuk jujur, sabar, atau berempati jika pada saat yang sama kebijakan publik justru menciptakan ketimpangan yang nyata dan mencolok<\/p>





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

