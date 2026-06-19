Meksiko Segel Tiket 32 Besar Piala Dunia 2026 Usai Tumpas Korea Selatan

Rapat Koordinasi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen digelar untuk memastikan transisi sekolah rintisan ke permanen berjalan lancar menjelang tahun ajaran 2026/2027.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen yang dihadiri oleh 126 perwakilan pemerintah daerah dari 93 kabupaten/kota yang memiliki Sekolah Rakyat permanen.

Rapat ini digelar di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial, pada Rabu 17 Juni 2026 untuk membahas langkah-langkah transisi menuju operasional penuh. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengimbau Pemda untuk memperkuat kolaborasi guna memastikan proses transisi dan operasional sekolah berjalan lancar. Ia menegaskan bahwa 93 Sekolah Rakyat permanen yang hampir rampung ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru Juli 2026.

Hingga saat ini, progres pembangunan 93 sekolah permanen telah mencapai 78,75 persen dengantotal 69 lokasi dinyatakan rampung dan 24 lainnya sudah dapat difungsikan. Secara nasional, pada tahun ajaran 2026/2027, Sekolah Rakyat akan beroperasi di 178 lokasi, terdiri dari 93 sekolah permanen, 77 sekolah rintisan 2025, dan 8 sekolah rintisan baru 2026.

Jumlah calon siswa yang terjangkau program mencapai 48.975, melampaui kuota awal 32.640, dengan mayoritas dari kelompok rentan, yakni 85,8 persen penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan 77,6 persen dari desil 1-2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Tantangan tidak hanya terletak pada pembangunan fisik, tetapi juga pada proses transisi seperti pemindahan siswa, penerimaan siswa baru, serta kesiapan tahap awal. Pemerintah pusat telah menetapkan tujuh langkah percepatan menuju 14 Juli, mulai dari penetapan siswa hingga mobilisasi tenaga pengajar.

Peran Pemda dinilai sangat krusial dalam proses transisi, termasuk dalam penetapan siswa, pembentukan tim transisi, dukungan tenaga pendidik, dan sosialisasi kepada masyarakat. Sejumlah daerah seperti Boalemo dan Sulawesi Selatan telah menyatakan komitmen untuk melakukan tindak lanjut, termasuk penerbitan SK transisi serta mempercepat pembangunan fisik dan sosialisasi.

Kecepatan响应 Pemda di setiap tahap menjadi faktor penentu keberhasilan program yang tidak hanya diukur dari capaian akademik tetapi juga perubahan karakter siswa yang menjadi lebih sehat, disiplin, percaya diri, dan punya harapan terhadap masa depan





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