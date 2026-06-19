Meksiko Mengalahkan Korea Selatan di Piala Dunia

Meksiko berhasil mengalahkan Korea Selatan di pertandingan Grup A Piala Dunia, membuat mereka memimpin klasemen dengan poin sempurna dan memastikan tempat di babak gugur.

Pada pertandingan sepak bola Grup A Piala Dunia antara Meksiko dan Korea Selatan di Zapopan, dekat Guadalajara, Meksiko , Kamis (18/06/2026), Luis Romo mencetak gol pembuka.

Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim sama-sama menciptakan peluang. Meksiko tampil lebih dominan pada awal laga sebelum Korea Selatan mengambil alih penguasaan bola setelah jeda minum di babak pertama. Peluang terbaik Meksiko pada paruh pertama diperoleh Julian Quiñones melalui sundulan jarak dekat, tetapi masih mampu diamankan kiper Seung-gyu Kim. Korea Selatan juga hampir membuka keunggulan ketika Son Heung-min melewati lini pertahanan dan melepaskan tendangan lob, namun bola berhasil disapu Edson Álvarez tepat di garis gawang.

Memasuki babak kedua, Meksiko meningkatkan tekanan dan lebih sering mengancam pertahanan lawan. Gol kemenangan akhirnya lahir pada menit ke-50 melalui Luis Romo setelah kesalahan kiper Korea Selatan dalam mengantisipasi situasi di depan gawang. Kemenangan ini membuat Meksiko memimpin klasemen Grup A dengan koleksi poin sempurna dan memastikan tempat di babak gugur. Sementara Korea Selatan berada di posisi kedua dengan tiga poin.

Pada pertandingan terakhir fase grup, Meksiko akan menghadapi Ceko, sedangkan Korea Selatan dijadwalkan bertemu Afrika Selatan. Kiper Meksiko Raul Rangel memblokir tendangan i pemain Korea Selatan Son Heung-min selama pertandingan sepak bola Grup A Piala Dunia antara Meksiko dan Korea Selatan di Zapopan, dekat Guadalajara, Meksiko, Kamis (18/06/2026).

Pemain Meksiko Luis Romo berebut bola dengan pemain Korea Selatan Paik Seung-ho dari selama pertandingan sepak bola Grup A Piala Dunia antara Meksiko dan Korea Selatan di Zapopan, dekat Guadalajara, Meksiko, Kamis (18/06/2026). Pemain Meksiko Edson Alvarez dan pemain Korea Selatan Oh Hyeon-gyu bertatap muka saat pertandingan sepak bola Grup A Piala Dunia antara Meksiko dan Korea Selatan di Zapopan, dekat Guadalajara, Meksiko, Kamis (18/06/2026).

Pemain Meksiko Edson Alvarez, menghadang tendangan dari Korea Selatan selama pertandingan sepak bola Grup A Piala Dunia antara Meksiko dan Korea Selatan di Zapopan, dekat Guadalajara, Meksiko, Kamis (18/06/2026). Pemain Korea Selatan Lee Han-beom bereaksi setelah pemain Meksiko Luis Romo mencetak gol pembuka selama pertandingan sepak bola Grup A Piala Dunia antara Meksiko dan Korea Selatan di Zapopan, dekat Guadalajara, Meksiko, Kamis (18/06/2026).

Pemain Korea Selatan Lee Han-beom melindungi bola dari pemain Meksiko Julian Quinones selama pertandingan sepak bola Grup A Piala Dunia antara Meksiko dan Korea Selatan di Zapopan, dekat Guadalajara, Meksiko, Kamis (18/06/2026). Kiper Meksiko Raul Rangel menendang bola menjauh dari pemain Korea Selatan Son Heung-min selama pertandingan sepak bola Grup A Piala Dunia antara Meksiko dan Korea Selatan di Zapopan, dekat Guadalajara, Meksiko, Kamis (18/06/2026)





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