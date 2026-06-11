Meksiko Menang Telak atas Afrika Selatan di Laga Pembuka Piala Dunia 2026

Timnas Meksiko berhasil mengawali langkah mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan berkat gol cepat Julian Quinones di Stadion Azteca.

Atmosfer luar biasa menyelimuti Stadion Azteca saat peluit pertama dibunyikan untuk menandai dimulainya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia, Piala Dunia 2026 . Sebagai salah satu tuan rumah, Meksiko memikul beban harapan jutaan penggemar yang memadati stadion bersejarah tersebut.

Gemuruh dukungan suporter tuan rumah menciptakan tekanan psikologis yang sangat besar bagi tim lawan, dalam hal ini adalah Timnas Afrika Selatan. Sejak menit awal, terlihat jelas bahwa Meksiko ingin menguasai jalannya pertandingan sepenuhnya, melakukan pressing tinggi, dan berusaha membongkar pertahanan lawan dengan permainan cepat yang terorganisir. Kehadiran para pemain bintang di lini tengah membuat aliran bola Meksiko menjadi sangat dinamis, memaksa Afrika Selatan untuk lebih banyak bertahan di area mereka sendiri.

Ketegangan di lini pertahanan Afrika Selatan akhirnya mencapai puncaknya pada menit kesembilan pertandingan. Sebuah momen kelalaian menjadi titik balik yang menentukan hasil akhir laga ini. Berawal dari upaya membangun serangan balik, pemain Afrika Selatan bernama Yaya Sithole melakukan kesalahan fatal saat mencoba mengontrol bola. Kontrol yang tidak sempurna membuat bola terlepas dari penguasaannya dan dengan sigap direbut oleh Erik Lira.

Lira, yang memiliki visi bermain tajam, tidak membuang waktu dan segera memberikan umpan terobosan yang mematikan kepada Julian Quinones. Striker yang kini membela klub Al-Qadisiyah tersebut menunjukkan ketenangan luar biasa di depan gawang. Dengan satu sentuhan presisi, Quinones melepaskan sepakan yang sangat akurat, di mana bola mengalir dengan mulus di antara kedua kaki penjaga gawang Ronwen Williams, meninggalkan sang kiper tanpa daya dan mengubah skor menjadi satu kosong untuk keunggulan Meksiko. Setelah gol pembuka tersebut, Meksiko tidak lantas mengendurkan serangan.

Mereka terus menggempur pertahanan Afrika Selatan dengan berbagai kombinasi serangan dari sayap maupun tengah. Penguasaan bola yang dominan membuat Afrika Selatan kesulitan untuk keluar dari tekanan. Beberapa peluang emas tercipta, salah satunya melalui aksi Jesús Gallardo yang mencoba menusuk dari sisi flank. Gallardo melepaskan tembakan keras yang hampir saja menggandakan keunggulan, namun disiplinnya lini belakang Afrika Selatan masih mampu membendung serangan tersebut.

Julian Quinones juga mencoba menguji ketangkasan Ronwen Williams dengan melakukan tendangan spekulatif dari luar kotak penalti. Meskipun bola meluncur deras dan mengarah ke sudut gawang, Williams berhasil melakukan penyelamatan gemilang yang mencegah Meksiko menambah skor lebih awal. Di sisi lain, Afrika Selatan tidak menyerah begitu saja meskipun tertinggal sejak menit awal. Mereka perlahan mencoba membangun ritme permainan dan mencari celah di pertahanan Meksiko.

Peluang terbaik bagi tim tamu muncul melalui serangan balik cepat yang diakhiri dengan sundulan jarak jauh oleh Lyle Foster. Meskipun Foster berhasil memenangkan duel udara dan mengarahkan bola menuju gawang, tendangan tersebut belum cukup kuat untuk mengancam posisi kiper Meksiko secara serius. Koordinasi antar pemain Afrika Selatan terlihat mulai membaik, namun efektivitas di lini depan tetap menjadi kendala utama. Mereka seringkali kehilangan momentum saat memasuki sepertiga akhir lapangan karena rapatnya barisan pertahanan Meksiko yang dijaga dengan ketat.

Pertandingan ini bukan sekadar tentang hasil akhir, melainkan tentang bagaimana Meksiko mampu memanfaatkan momentum sebagai tuan rumah untuk mendominasi permainan. Kemenangan ini memberikan suntikan moral yang sangat besar bagi skuad El Tricolor untuk melangkah lebih jauh di fase grup Piala Dunia 2026. Sementara itu, bagi Afrika Selatan, laga ini menjadi pelajaran berharga mengenai pentingnya konsentrasi penuh selama sembilan puluh menit pertandingan, terutama ketika menghadapi tim yang memiliki dukungan penuh dari publik sendiri.

Stadion Azteca sekali lagi membuktikan dirinya sebagai tempat yang angker bagi tim tamu, di mana semangat juang pemain dan dukungan suporter bersatu menciptakan atmosfer yang tak terlupakan dalam sejarah sepak bola dunia





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piala Dunia 2026 Timnas Meksiko Julian Quinones Stadion Azteca Sepak Bola

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prediksi Piala Dunia 2026: Meksiko vs Afrika Selatan 12 Juni 2026Preview Meksiko vs Afrika Selatan di Piala Dunia 2026. Analisis performa, kabar skuad, dan prediksi skor laga pembuka fase grup.

Read more »

Jadwal Piala Dunia 2026 Besok Pagi: Meksiko Vs Afrika Selatan Jadi Pembuka, Korea Selatan Tantang CekoPiala Dunia 2026 sudah resmi dimulai pada Jumat (12/6/2026) dini hari nanti WIB. Meksiko akan menghadapi Afrika Selatan selagi Korea Selatan menantang Republik Ceko.

Read more »

Meksiko Vs Afrika Selatan: Lupakan 2010, Bafana Bafana Siap Ukir Sejarah di MeksikoTeboho Mokoena memiliki keyakinan Afrika Selatan bisa mencetak sejarah baru di Piala Dunia 2026.

Read more »

Jadwal Piala Dunia Jumat 12 Juni 2026: Meksiko Vs Afrika Selatan, Korea Selatan Vs Republik CekoMeksiko akan membuka perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Afrika Selatan pada Jumat 12 Juni, lalu Korea Selatan bertemu Republik Ceko.

Read more »