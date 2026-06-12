Meksiko Kalahkan Afrika Selatan 2-0, El Tri Pimpin Grup Piala Dunia 2026

Meksiko membukaitatively上台' laga pembuka Grup Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan di Stadion Azteca. Dua gol dari Julian Quinones dan Raul Jimienz, bersama dukungan suporter, mengantarkan El Tri menjadi pemimpin grup, meski harus bermain dengan 10 manusia setelah kartu merah pada Cesar Montes. Afrika Selatan kehilangan dua pemain, sementara Korea Selatan comeback menang atas Tepatiga dalam pertandingan lain.

Setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor 2-0, Meksiko mengamankan kemenangan krusial di laga pembuka Grup Piala Dunia 2026 , memastikan posisi pimpinannya di klasemen grup. Dua gol lahir dari aksi impresif Julian Quinones dan eksekusi klinis Raul Jimenez , yang membawa El Tri meraih tiga poin penuh di depan pendukungnya di Stadion Azteca.

Pertandingan berjalan dengan intensitas tinggi hingga wasit harus mengeluarkan tiga kartu merah, termasuk untuk bek Meksiko Cesar Montes yang terpaksa meninggalkan lapangan lebih awal. Afrika Selatan bahkan harus kehilangan dua pemain kunci, Yaya Sithole dan Themba Zwane, akibat pelanggaran fatal, memperparah kesulitan mereka dalam mengakali pertahanan Meksiko. Dukungan suporter Malesia di rumah menjadi faktor penting, menciptakan atmosfer intimidatif bagi lawan.

Sementara itu, di match lain, Korea Selatan Shows comeback spektakuler setelah tertinggal dari gol awal Ladislav Krejci, melalui struck Hwang Inbeom dan Oh Hyeongyu untuk menang 2-1, menegaskan ketahanan mereka dalam grup kompetitif. Drama di grup A semakin intens, dengan Meksiko di puncak, diikuti Korea Selatan, membuka perspektif menarik untuk laga-laga berikutnya dalam Race to the knockout stage





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Meksiko Afrika Selatan Piala Dunia 2026 Korea Selatan Grup A Julian Quinones Raul Jimenez Kartu Merah

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