Meksiko Kalahkan Afrika Selatan 2-0 di Laga Pembuka Grup A Piala Dunia 2026

Tim Nasional Meksiko Julian Quinones mencetak gol pembuka dan kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan di laga pembuka Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca, Mexico City, Meksiko, Kamis (11/6/2026). Gol tersebut memanfaatkan kesalahan lini belakang Afrika Selatan.

Pesepak bola Tim Nasional Meksiko Julian Quinones merayakan setelah mencetak gol ke gawang Tim Nasional Afrika Selatan di laga pembuka Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca , Mexico City , Meksiko , Kamis (11/6/2026).

Para pesepak bola Tim Nasional Meksiko melakukan selebrasi dengan para pesepak bola Tim Nasional Afrika Selatan di laga pembuka Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca, Mexico City, Meksiko, Kamis (11/6/2026). Pesepak bola Tim Nasional Afrika Selatan Jayden Adams mendorong bola dibayangi dua pesepak bola Tim Nasional Meksiko Roberto Alvarado dan Israel Reyes di laga pembuka Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca, Mexico City, Meksiko, Kamis (11/6/2026).

Kiper Tim Nasional Afrika Selatan Ronwen Williams berusaha menyelamatkan bola yang ditendang pesepak bola Tim Nasional Meksiko di laga pembuka Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca, Mexico City, Meksiko, Kamis (11/6/2026). Pesepak bola Tim Nasional Afrika Selatan Mbekezeli Mbokazi terjatuh saat berebut bola dengan dua pesepak bola Tim Nasional Meksiko Erik Lira dan Roberto Alvarado di laga pembuka Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca, Mexico City, Meksiko, Kamis (11/6/2026).

Suporter memberikan dukungannya untuk Tim Nasional Meksiko saat bertanding melawan Tim Nasional Afrika Selatan di laga pembuka Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca, Mexico City, Meksiko, Kamis (11/6/2026). Suasana jelang laga pembuka Grup A Piala Dunia 2026 antara Tim Nasional Meksiko melawan Tim Nasional Afrika Selatan di Stadion Azteca, Mexico City, Meksiko, Kamis (11/6/2026). Meksiko menang 2-0 atas Afrika Selatan pada laga perdana Grup A di Stadion Azteca. Hasil tersebut membawa tuan rumah memuncaki klasemen sementara grup.

Gol Julian Quinones membawa Meksiko unggul lebih dulu pada menit kesembilan sekaligus menjadi gol pertama yang tercipta di Piala Dunia 2026. Penyerang kelahiran Kolombia tersebut memanfaatkan kesalahan lini belakang Afrika Selatan.pada menit ke-67. Bermain di hadapan lebih dari 80 ribu pendukung di Stadion Azteca, tuan rumah akhirnya mengamankan kemenangan 2-0 pada laga pembuka Grup A. Laga juga diwarnai tiga kartu merah, dua untuk Afrika Selatan dan satu untuk Meksiko pada masa injury time.

Kemenangan tersebut menjadi awal positif bagi Meksiko yang selanjutnya akan menghadapi Korea Selatan pada laga kedua Grup A. Ikuti Kuisnya





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piala Dunia 2026 Grup A Meksiko Afrika Selatan Julian Quinones Gol Pembuka Kemenangan 2-0 Laga Pembuka Grup A Stadion Azteca Mexico City Meksiko Kalahkan Afrika Selatan Gol Julian Quinones Gol Ke Gawang Afrika Selatan Gol Ke-67 Kemenangan 2-0 Laga Pembuka Grup A Stadion Azteca Mexico City Meksiko Kalahkan Afrika Selatan Gol Julian Quinones Gol Ke Gawang Afrika Selatan Gol Ke-67 Kemenangan 2-0 Laga Pembuka Grup A Stadion Azteca Mexico City Meksiko Kalahkan Afrika Selatan Gol Julian Quinones Gol Ke Gawang Afrika Selatan Gol Ke-67 Kemenangan 2-0 Laga Pembuka Grup A Stadion Azteca Mexico City Meksiko Kalahkan Afrika Selatan Gol Julian Quinones Gol Ke Gawang Afrika Selatan Gol Ke-67 Kemenangan 2-0 Laga Pembuka Grup A Stadion Azteca Mexico City Meksiko Kalahkan Afrika Selatan Gol Julian Quinones Gol Ke Gawang Afrika Selatan Gol Ke-67 Kemenangan 2-0 Laga Pembuka Grup A Stadion Azteca Mexico City Meksiko Kalahkan Afrika Selatan Gol Julian Quinones Gol Ke Gawang Afrika Selatan Gol Ke-67 Kemenangan 2-0 Laga Pembuka Grup A Stadion Azteca Mexico City Meksiko Kalahkan Afrika Selatan Gol Julian Quinones Gol Ke Gawang Afrika Selatan Gol Ke-67 Kemenangan 2-0 Laga Pembuka Grup A Stadion Azteca Mexico City Meksiko Kalahkan Afrika Selatan Gol Julian Quinones Gol Ke Gawang Afrika Selatan Gol Ke-67 Kemenangan 2-0 Laga Pembuka Grup A Stadion Azteca Mexico City Meksiko Kalahkan Afrika Selatan Gol Julian Quinones Gol Ke Gawang Afrika Selatan Gol Ke-67 Kemenangan 2-0 Laga Pembuka Grup A Stadion Azteca Mexico City Meksiko Kalahkan Afrika Selatan Gol Julian Quinones Gol Ke Gawang Afrika Selatan Gol Ke-67 Kemenangan 2-0 Laga Pembuka Grup A Stadion Azteca Mexico City Meksiko Kalahkan Afrika Selatan Gol Julian Quinones Gol Ke Gawang Afrika Selatan Gol Ke-67 Kemenangan 2-0 Laga Pembuka Grup A Stadion Azteca Mexico City Meksiko Kalahkan Afrika Selatan Gol Julian Quinones Gol Ke Gawang Afrika Selatan Gol Ke-67 Kemenangan 2-0 Laga Pembuka Grup A Stadion Azteca Mexico City Meksiko Kalahkan Afrika Selatan Gol Julian Quinones Gol Ke Gawang Afrika Selatan Gol Ke-67 Kemenangan 2-0 Laga Pembuka Grup A Stadion Azteca Mexico City Meksiko Kalahkan Afrika Selatan Gol Julian Quinones Gol Ke Gawang Afrika Selatan Gol Ke-67 Kemenangan 2-0 Laga Pembuka Grup A Stadion Azteca Mexico City Meksiko Kalahkan Afrika Selatan Gol Julian Quinones Gol Ke Gawang Afrika Selatan Gol Ke-67 Kemenangan 2-0 Laga Pembuka Grup A Stadion Azteca Mexico City Meksiko Kalahkan Afrika Selatan Gol Julian Quinones Gol Ke Gawang Afrika Selatan Gol Ke-67 Kemenangan 2-0 Laga Pembuka Grup A Stadion Azteca Mexico City Meksiko Kalahkan Afrika Selatan Gol Julian Quinones Gol Ke Gawang Afrika Selatan Gol Ke-67 Kemenangan 2-0 Laga Pembuka Grup A Stadion Azteca Mexico City Meksiko Kalahkan Afrika Selatan Gol Julian Quinones Gol Ke Gawang Afrika Selatan Gol Ke-67 Kemenangan 2-0 Laga Pembuka Grup A Stadion Azteca

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jadwal Piala Dunia 2026 Besok Pagi: Meksiko Vs Afrika Selatan Jadi Pembuka, Korea Selatan Tantang CekoPiala Dunia 2026 sudah resmi dimulai pada Jumat (12/6/2026) dini hari nanti WIB. Meksiko akan menghadapi Afrika Selatan selagi Korea Selatan menantang Republik Ceko.

Read more »

Meksiko Vs Afrika Selatan: Lupakan 2010, Bafana Bafana Siap Ukir Sejarah di MeksikoTeboho Mokoena memiliki keyakinan Afrika Selatan bisa mencetak sejarah baru di Piala Dunia 2026.

Read more »

Link Live Streaming Meksiko Vs Afrika Selatan di Grup A Piala Dunia 2026Timnas Meksiko vs Afrika Selatan akan menjadi laga pembuka Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca, Jumat (12/6/2026) dini hari WIB.

Read more »

Meksiko Tundukkan Afrika Selatan 2-0 di Laga Pembuka Grup A Piala Dunia 2026Indra Kurniawan - Meksiko memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan sempurna 2-0 atas Afrika Selatan di Stadion Azteca. Gol pertama dicetak Julian Quinones pada menit kesembilan dan Raul Jimenez menambah satu lagi di menit ke-67. Afrika Selatan bahkan kehilangan dua pemain karena kartu merah,分别是 Sphephelo Sithole dan Themba Zwane.

Read more »