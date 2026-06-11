Meksiko Dominasi Afrika Selatan di Laga Pembuka Piala Dunia 2026

Julian Quinones mencetak gol tercepat sejak 2006 saat Meksiko mengamankan keunggulan atas Afrika Selatan di Stadion Azteca pada pembukaan Piala Dunia 2026.

Stadion Azteca yang legendaris di Mexico City kembali menjadi pusat perhatian dunia saat menjadi tuan rumah seremoni pembukaan Piala Dunia 2026 . Atmosfer luar biasa terasa ketika ribuan penggemar sepak bola memadati tribun untuk menyaksikan pertandingan pembuka yang mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan tim nasional Afrika Selatan pada Kamis, 11 Juni 2026.

Kegembiraan meledak saat peluit pertama dibunyikan, menandai dimulainya turnamen paling bergengsi di planet ini. Meksiko, yang dikenal dengan julukan El Tri, membawa beban harapan besar dari seluruh rakyatnya untuk memberikan performa maksimal di hadapan pendukung sendiri. Sejak menit awal, terlihat jelas bahwa strategi yang diterapkan oleh pelatih Javier Aguirre adalah menyerang secara agresif untuk mengamankan keunggulan cepat dalam laga krusial ini. Keberhasilan Meksiko memecah kebuntuan terjadi melalui skema yang sangat cepat dan efektif.

Gol pertama dalam sejarah Piala Dunia 2026 tercipta berkat kecerdikan Erik Lira yang berhasil menyerobot bola dari penguasaan pemain Afrika Selatan di area tengah lapangan. Bola hasil rebutan tersebut dengan cepat mengalir kepada Julian Quinones yang tidak menyia-nyiakan peluang emas tersebut. Dengan tendangan yang terukur, bola meluncur melewati sela-sela kaki kiper Afrika Selatan, Ronwen Williams, dan bersarang manis di dalam gawang.

Momen ini mencatat sejarah baru karena menjadi gol tercepat di laga pembuka Piala Dunia sejak edisi 2006 di Jerman, saat Philipp Lahm menjebol gawang Kosta Rika dalam waktu enam menit. Sorak-sorai pendukung El Tri membahana, menciptakan gemuruh yang menggetarkan seluruh penjuru Stadion Azteca. Namun, sebelum gol Quinones tercipta, Meksiko sebenarnya sudah beberapa kali mendapatkan peluang emas untuk membuka skor. Salah satu yang paling berbahaya adalah sepakan keras menggunakan kaki kiri dari Raul Jimenez.

Bola meluncur deras ke arah gawang, namun ketangkasan Ronwen Williams dalam menjaga area pertahanannya membuat peluang tersebut gagal menjadi gol. Williams tampil sebagai tembok kokoh bagi tim Bafana Bafana, mencegah Meksiko untuk mencetak gol lebih awal. Dominasi El Tri di babak pertama benar-benar terlihat nyata, di mana mereka menguasai aliran bola dan terus menekan pertahanan Afrika Selatan tanpa henti.

Berdasarkan statistik pertandingan hingga menit ke-35, tim asuhan Javier Aguirre telah melepaskan total enam tembakan, dengan dua di antaranya mengarah tepat ke sasaran. Di sisi lain, Afrika Selatan tampak kesulitan mengembangkan permainan mereka. Tim Bafana Bafana terlihat tertekan oleh intensitas serangan Meksiko dan belum mampu menciptakan satu pun ancaman serius ke gawang lawan hingga sepuluh menit terakhir paruh pertama.

Pertemuan ini membawa kembali memori saat kedua tim juga dipertemukan pada pembukaan Piala Dunia 2010, namun kali ini Meksiko tampil jauh lebih dominan. Tekanan terus diberikan oleh El Tri, termasuk sontekan Raul Jimenez pada menit ke-42 yang kembali memaksa Ronwen Williams bekerja ekstra keras untuk menyelamatkan gawangnya. Meksiko nyaris menggandakan keunggulan ketika Julian Quinones melepaskan tembakan yang sayangnya hanya menerpa tiang kanan gawang.

Pertandingan babak pertama pun berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan Meksiko, meninggalkan harapan besar bagi publik Mexico City untuk melihat kemenangan telak di babak selanjutnya. Keunggulan ini memberikan modal psikologis yang sangat penting bagi Meksiko dalam menghadapi fase grup A. Strategi agresif Javier Aguirre terbukti efektif dalam meruntuhkan pertahanan Afrika Selatan yang cenderung bermain bertahan. Dengan dukungan penuh dari jutaan rakyat Meksiko, El Tri diharapkan mampu mempertahankan momentum ini untuk melaju lebih jauh di turnamen kali ini.

Sementara itu, Afrika Selatan harus segera mengevaluasi lini tengah mereka agar tidak terlalu mudah kehilangan bola, seperti yang terjadi pada awal laga. Pertandingan pembuka ini bukan sekadar laga sepak bola, melainkan simbol kembalinya kemegahan sepak bola dunia ke tanah Amerika Utara, dengan Stadion Azteca sebagai saksi bisu perjuangan para atlet mengejar kejayaan tertinggi





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Piala Dunia 2026 Meksiko Afrika Selatan Julian Quinones Stadion Azteca

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